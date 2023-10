Zwettler Delegation feierte am Preiselbeeren-Festival

In Žďár nad Sázavou (Tschechien) fand das alljährliche „Slavností jeřabin“ (Preiselbeeren-Festival) statt. Heuer waren erstmals die Partnerstätten Zwettl, Vyšší Brod, Velehrad und Ebrach auf dem Fest vertreten und boten kulinarische Köstlichkeiten aus ihren Klosterlandschaften an.

Die drei Klöster Vyšší Brod, Žďár nad Sázavou und Zwettl, sowie die Stadt Zwettl arbeiten eng zusammen und reichen gemeinsam einen Förderantrag bei Interreg ein. Alle drei Standorte sind Partner im Cisterscapes-Projekt, bei dem 17 Zisterzienserklöster in fünf europäischen Ländern zusammenarbeiten. Den Lead-Part in dieser Kooperation übernimmt das Kloster Ebrach bei Bamberg. Alexandra Baier, die Projektmanagerin, fand sich ebenfalls in Žďár nad Sázavou ein und präsentierte die Klosterlandschaft im fränkischen Steigerwald.

Mit der Beteiligung am „Slavností jeřabin“ vertieften die Projektpartner ihre Kooperation und boten den Festivalbesuchern die Möglichkeit, Zisterziensische Klosterküche mit allen Sinnen zu erleben. Ein besonderes Highlight dabei waren die Kochvorführungen, welche Michael Brauer mit seinem Team von der Paris Lodron Universität Salzburg durchführte. Begleitet von netten Geschichten aus dem Klosteralltag in früherer Zeit bereitete ein Koch typische Speisen aus der Klosterküche nach alten Rezepten zu. Diese, manchmal etwas ungewöhnlichen aber durchwegs sehr schmackhaften Speisen wurden anschließend verkostet.

Bei dem Festival konnten die Besucher Speisen aus den Küchen der Welt, sowie ungewöhnliche Biere von Kleinbrauereien und großartige Weine probieren. Ein kulturelles Rahmenprogramm rundete das Event ab. Mit vielen schönen Eindrücken und einigen Freundschaften reicher kehrte die Delegation aus Zwettl nach Hause zurück.