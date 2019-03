Jahrzehntelang trennte der Eiserne Vorhang unter anderem Österreich und die Tschechische Republik. 30 Jahre später schlossen sich im Vorfeld des heurigen Jubiläums 13 Ausflugsziele in Tschechien und dem Waldviertel zusammen, um die touristische Vernetzung zu verstärken.

Mit dabei sind die Waldviertler Ausflugsziele Bärenwald Arbesbach, Sonnenwelt Großschönau, Stift Zwettl und Stift Altenburg sowie die tschechischen Partner Stadt und Burg Nové Hrady, Burgruine Pořešín, Hammerschmiede Buškův hamr, Augustinerkloster Borovany, Tourismusgebiet Česká Kanada, Zoopark Na Hrádečku, Museum der Region Jindřichohradecko, Museum für Fotografie und moderne Bildmedien, Schmalspurbahn Jindřichův Hradec sowie Aussichtsturm und Waldpark U Jakuba. Eine Präsentation des Projekts fand am 21. März in Nová Bystřice statt.

Warum die Partnerschaft ins Leben gerufen wurde, was geplant ist und ob es Unterschiede zwischen österreichischen und tschechischen Touristen gibt, lest ihr in den nächsten Waldviertler NÖN-Ausgaben.