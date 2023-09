Sicherheitsstammtisch in Zwettl

Vergangene Woche lud die Bezirkshauptmannschaft Zwettl zum 3. Sicherheitsstammtisch ins Verwaltungsgebäude der Firmengruppe Kastner ein. Bezirkshauptmann Markus Peham begrüßte den angereisten Innenminister Gerhard Karner und dankte den über 40 Anwesenden aus den Bereichen Politik, Blaulichtorganisationen und Wirtschaft für ihr Kommen.

Hinter dem Begriff Sicherheitsstammtisch verbirgt sich keine Stammtischrunde zum gemütlichen Geplauder. Ganz im Gegenteil, hier werden Nägel mit Köpfen gemacht. Viele Beteiligte aus Einsatzorganisationen sowie führende Leiter systemrelevanter und kritischer Infrastruktur planen und koordinieren ihre Möglichkeiten. Sie sprechen sich ab und sorgen für den reibungslosen Einsatz im Krisenfall.

Vor mehr als 15 Jahren wurde das Problem eines österreichweiten plötzlichen Stromausfalls erkannt. Es galt und gilt, die Infrastruktur des öffentlichen Lebens, aber auch des privaten Bereiches im Falle eines Stromausfalles (Blackout) zumindest im Notbetrieb weiterlaufen zu lassen. Dazu müssen Vorkehrungen und Absprachen getroffen werden.

Innenminister Gerhard Karner zählte in seinem Referat weitere Faktoren auf, welche Österreichs Sicherheit gefährden und zu Krisen führen können. Extremisten unterschiedlichster Richtungen, Staatsverweigerer, Klimakleber oder illegale Immigranten könnten uns destabilisieren. „Man stelle sich vor, wir hatten im Vorjahr 75.000 Aufgriffe allein in zwei burgenländischen Bezirken“, berichtete der Minister. Dazu nannte er die Zunahme der Internetkriminalität sowie die Cyberangriffe auf Behörden und Wirtschaftsbetriebe.

Im Bereich der Firmengruppe Kastner versucht man, sich auf diverse Ausnahmesituationen vorzubereiten. Dazu gehört ein Krisenhandbuch samt zugeordneter Notfallpläne. Christof Kastner berichtete vom Krisenmanagement in der Kastner-Gruppe. Im Untertitel ging er auf Vorbereitungen im Lebensmittelhandel ein. „Das Erfordernis einer Notstromversorgung im Betrieb ist augenscheinlich. Es kommt aber darauf an, dass die wichtigsten Geräte angeschlossen sind. Wir müssen ja operabel bleiben. Das gilt auch für Großküchen, die an keine Notstromversorgung angeschlossen sind,“ machte er auf regionale Schwächezonen aufmerksam.

Nach den Kurzberichten diverser Einsatzorganisationen, darunter auch der Amateurfunker, konnte man auf viele Verbesserungen innerhalb des letzten Jahres verweisen.

Resümee zur Veranstaltung: Es geht voran.