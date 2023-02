Hobbysportler Alois Dornhackl brachte Erlebnisse zu Papier

Werbung

Der begeisterte Wanderer, Marathonläufer, Radfahrer und Bergsteiger Alois Dornhackl aus Kottes hat seine bisherigen Erlebnisse in einem Buch zusammengefasst. „Meine Wanderungen, Läufe, Radtouren und Bergerlebnisse als Hobbysportler“ wird am 14. März im Gasthof zur Kirche präsentiert – genau zu seinem 70. Geburtstag.

In 58 Kapiteln hat Alois Dornhackl verschiedenste Touren beschrieben, die er in den letzten Jahren absolviert hat. Da geht es um die Radtour von Kottes nach Mariazell und retour, die Alois Dornhackl an einem Tag absolviert hat und dabei von fünf Uhr morgens bis 20 Uhr abends unterwegs war, über seine jährlichen Radtouren von Kottes zum Wiener Stephansdom oder dem Linzer Dom bis zu hochalpinen Touren und Bergtouren auf fast alle Berge in Niederösterreich. Fehlen darf auch nicht sein 120 Kilometer langer Lauf von Kottes nach Wien. Die vielen Berichte hat der Autor mit Bildern versehen, um seine Erlebnisse zu unterstreichen. Authentisch und mit ein bisschen Selbstironie schildert er die tollen Bergerlebnisse und familiären Ausflüge.

Vom Gärtnermeister zum begeisterten Hobbysportler

„Auf die Berge bin ich schon immer gerne gewandert. Mit dem Laufen habe ich erst mit 46 Jahren begonnen, dann kam auch das Radfahren dazu“, erzählt der Gärtnermeister, der 1980 seinen Betrieb gegründet und auf die fünf Standorte Kottes, Spitz, Senftenberg, Lichtenau und Ottenschlag sowie rund 20 Mitarbeiter ausgeweitet hat. Seit zehn Jahren führt Sohn Christian das Unternehmen. „Seither habe ich aber noch weniger Zeit für meine Hobbys. Ich helfe ja im Betrieb mit und beschäftige mich sehr gerne mit den Enkelkindern“, lacht der Hobbysportler. Auch darüber, dass doch das eine oder andere Hoppala bei seinen sportlichen Betätigungen passiert ist. „Einmal war ich auf einem Berg, den ich gar nicht besteigen wollte“, erzählt er. Er wollte auf die „Kräuterin“, wanderte aber auf den Türnach. „Ich bin den falschen Parkplatz angefahren.“

Für die vielen Rad-, Wander- und Lauftouren hält er sich trotzdem fit. „Mindestens drei Mal in der Woche laufe ich, auch im Winter, und nehme auch an Laufevents teil.“ Diese Bewegungseinheiten müssen sein. „Nach meiner Herzoperation im Alter von 51 Jahren und meiner Darmkrebserkrankung vor zehn Jahren weiß ich, dass Sport bei einem selber viel Positives bewirken kann.“ Ans Aufhören denkt er deshalb nicht, im Gegenteil. „Ich möchte noch auf den Kilimandscharo. Wann ich mir diesen Wunsch erfülle, weiß ich noch nicht“, meint der Bergfex, der schon den Großglockner oder den Ortler bestiegen hat.

Seine Erfahrungen will Dornhackl, der auch schon an einem Heimatbuch arbeitet, mit anderen teilen. Erhältlich ist sein Buch in der Gärtnerei Dornhackl in Kottes.

Buchpräsentationen sind bereits geplant, diese finden am 24. Februar um 19 Uhr im Gasthaus Bauer in Kottes sowie am 14. März um 14 Uhr in Kottes statt.

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.