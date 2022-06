Mehr Vorsorge durch neue Gruppenpraxis

Werbung

Mit einer gemeinsamen Gruppenpraxis wollen zwei Ärzte künftig in Kottes für ein besseres Facharztangebot sorgen. Einer von ihnen, Christoph Lernet, ist in der Gemeinde wohlbekannt. Neu hinzu stößt die Kremser Ärztin Bettina Köll. Ab dem 4. Juli wird sie gemeinsam mit Lernet in dessen Praxis tätig sein.

Mit eingezogen ist sie bereits seit dem 1. April. „Wir arbeiten auch schon gemeinsam. Nur die offizielle Eröffnung der Gruppenpraxis als Kassenpraxis ist erst am 4. Juli“, erzählt Köll.

Die Unfallchirurgin, Orthopädin und Traumatologin war zuvor in Krems beschäftigt und hatte eine Wahlarztpraxis in Langenlois. „Nach 20 Jahren in der Unfallchirurgie wollte ich einfach einmal etwas anderes machen“, erklärt sie zu den Hintergründen für den Wechsel nach Kottes.

Für die Patientenversorgung habe die Gruppenpraxis große Vorteile gegenüber einer Einzelpraxis. „Wir können so ein größeres Spektrum an Patienten optimal behandeln. Zu zweit kann man sich außerdem mehr Zeit für einzelne Patienten nehmen“, sagt Köll.

Auch die bisherigen Ordinationszeiten von Christoph Lernet werden nun erweitert. Am Montag kommt ein zusätzlicher Nachmittag von 16 bis 18 Uhr hinzu. Vermehrt werde man jetzt auch Führerschein- und Vorsorgeuntersuchungen anbieten, was vorher nicht in diesem Ausmaß möglich gewesen sei.

Auch auf die weiteren Zukunftspläne gibt Köll einen kurzen Ausblick. So wird zwar vorerst an der Praxis nichts geändert, doch eine Erweiterung der Räumlichkeiten soll irgendwann kommen, um Platz für ein größeres Ärzteangebot zu schaffen. „Wir wollen mehr Fachärzte nach Kottes bringen“, offenbart Köll zu den großen Zukunftsplänen.

