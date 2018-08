Ines Gölß aus Kottes hat wieder ein neues Kinderbuch geschrieben: „Hauke Rabauke und Oskar, der Höllenhund“.

Beinahe wäre Hauke Rabauke Seeräuber geworden. Aber nun haust er im Dunkelfelsenwald, zusammen mit Oskar, dem Höllenhund. Und die erleben so einiges gemeinsam. Es ist eine ebenso lustige wie rasante Räubergeschichte mit vielen Reimen und Illustrationen für Kinder ab acht Jahren, erschienen im Kelebek-Verlag. Weitere Abenteuer mit Hauke Rabauke sind geplant.

Das Malen und Zeichnen machte Ines Gölß schon immer großen Spaß. „Irgendwann kamen dann Geschichten dazu, die bald zu richtigen Büchern wurden. In meinen Kinderbüchern geht es um Freundschaft, Mut und Selbstvertrauen, wobei die Macht der Wünsche und der Glaube an Sich, nicht zu kurz kommen“, so die Autorin und Illustratorin.