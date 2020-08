Ines Gölß veröffentlichte ein neues Kinderbuch: „Ludmilla und Julius — verhext und zugezaubert“.

Gölß stammt aus Oberpfalz und wuchs in Deutschland auf. Die Liebe verschlug sie ins Waldviertel und so lebt sie nun mit ihrer Familie in Kottes. Schon immer hatte sie Spaß am Malen und Zeichnen. „Irgendwann kamen dann Geschichten dazu, die bald zu richtigen Büchern wurden“, erzählt sie. Ihr erstes Kinderbuch veröffentlichte sie 2014. In Gölß‘ Büchern geht es um Freundschaft, Mut und Selbstvertrauen und darum, dass man sich, solange man zusammenhält, so manchem „Großen“ zur Wehr setzen kann.

In dem neuen Buch geht es um Ludmilla, für die schon in vier Wochen die Hexenprüfung ansteht, und die möchte sie unbedingt bestehen. Doch immer wieder fehlen ihr Zutaten für die Zaubertränke, die sie beherrschen muss. Gemeinsam mit ihrem Kater Puschkin begibt sie sich in so manche Gefahr, die begehrten Zutaten zu beschaffen. Zum Glück lernt sie den Menschenjungen Julius kennen, der ihr in jeder Situation zur Seite steht. Selbst bei der schwierigen Aufgabe, ein Haar der bösen Hexe Schaudergraus zu stibitzen.

Das neue Buch ist aus Sicht von Ludmilla und Julius geschrieben. Somit können Mädchen und Jungen gleichermaßen Spaß an der witzigen und spannenden Hexengeschichte haben.