Der Gedanke vom Obmann des Kameradschaftsbundes Kottes-Purk, Rudolf Einwögerer, war schon lange gefasst die alten, fast nicht mehr lesbaren Gedenktafeln der gefallenen und vermissten Kameraden der ehemaligen Gemeinden Kottes, Reichpolds, Kalkgrub und Marbach/kl. Krems zu renovieren. Er konnte mit dem Wirtschaftsbund, dem Seniorenbund und der Marktgemeinde drei Unterstützer und Sponsoren gewinnen. Gemeinsam mit Franz Atteneder aus Arbesbach konnten die Bilder restauriert werden.

Am Sonntag, 29. Juli, wurden nach der hl. Messe die neuen Erinnerungstafeln in der Pfarrkirche „Maria Berg im Tal“ von Pater Timotheus gesegnet und am neuen Platz im Eingangsbereich der Wehrkirche montiert. Abordnungen der Ortsgruppen Sallingberg und Martinsberg sowie zahlreiche Ehrengäste folgten gemeinsam mit vielen Besucher der Einladung. Die Feier wurde von einem Ensemble des Musikvereins Kottes umrahmt.

„Ich glaube, wir sollten diese Gedenktafeln, aber auch die vielen Denkmäler und Mahnmale in Zukunft immer mehr als Orte des Lernens und als große Mahner für den Frieden sehen!“, so Obmann Einwögerer. „Aber auch gleichzeitig mit unseren Veranstaltungen derer gedenken, deren Namen hier auf diesen Tafeln und Denkmälern stehen, damit auch so die grauenhaften Folgen der Kriege aufgezeigt werden!“