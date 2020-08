Der Fahrer aus der Gemeinde Gars am Kamp fuhr mit seinem Motorrad auf der L78 vom Ortsgebiet Reichpolds kommend in Richtung Ottenschlag. Aus bisher unbekannter Ursache kam der 55-Jähhrige in einer Linkskurve ohne erkennbare Bremsmanöver rechts von der Fahrbahn ab. Er überschlug sich im Straßengraben und blieb nach etwa 80 Metern einen Meter neben der Fahrbahn liegen.

Eine hinter ihm fahrende Pkw-Lenkerin nahm den Unfall wahr, leistete Erste Hilfe und verständigte die Rettung. Der Lenker wurde nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus Krems gebracht.

Das schwerbeschädigte Motorrad wurde von der Feuerwehr Kottes geborgen und abtransportiert.