Die Arbeiten zur Sanierung des Amtshauses in Kottes haben nun begonnen.

Mit dem von der Bundesregierung beschlossenen Hilfspaket für die Gemeinden ist die Finanzierung auch sichergestellt. Das in den Jahren 1980 und 1981 erbaute Amtshaus, das an der Stelle der ehemaligen Volksschule errichtet wurde, diente bis zum Bau des neuen Feuerwehrhauses auch als Standort für die FF Kottes. Neben den Räumlichkeiten für die Gemeinde wurden auch zwei Wohnungen, ein Raum für die Mutterberatung und auch Platz für die Sparkasse, errichtet. Die Eröffnung im Jahre 1981 nahm der damalige Landeshauptmann Siegfried Ludwig vor. Jetzt nach vierzig Jahren soll das Gebäude in neuem Glanz erstrahlen. Bis Ende Oktober will man die Arbeiten abschließen.

Unter der Bauaufsicht von Wolfgang Teuschl wurden bereits im Frühjahr die Ausschreibungen durchgeführt. Die Außenmauern werden nach Stand der heutigen Vorgaben isoliert, die Fenster werden erneuert, der Dachboden noch zusätzlich gedämmt und die Dachrinnen und Abläufe saniert.

270.000 Euro werden investiert

Außerdem ist eine Photovoltaikanlage am Dach geplant. Die geplante Investitionssumme sind 270.000 Euro. Bürgermeister Josef Zottl betont: „Da wir dieses Jahr sonst kein größeres Projekte haben, können wir mit der Sanierung unseres Amtshauses auch einen Beitrag zum Klimaschutz leisten und für die Mieter werden sich die Betriebskosten verringern“.