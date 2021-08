Die Filiale der WFS –Zlabinger in der Bahnhofstraße wurde geschlossen und zieht um. Das seit einiger Zeit bestehende Geschäft für Stall- und Weideartikel für Rinder, Schafe, Geflügel und Pferde verlegt seine Verkaufsaktivitäten in eine Halle in der Kremser Straße 52 neben einem Möbelauslieferungslager.

Der bisherige Standort der Firma Zlabinger in Mottingeramt bei Rastenfeld wird ebenfalls nach Zwettl verlegt. „Wir wollen unsere Kräfte bündeln und von einem Hauptsitz die Kunden betreuen“, erklärte Franz Zlabinger das neue Unternehmenskonzept. „In der Bahnhofstraße bestand das beste Einvernehmen mit unserem Vermieter Werner Fröhlich. Dennoch hatten wir ein Parkplatzproblem vor dem Geschäft. Die Errichtung einer Ladezone für den Kundeneinkauf wurde von der zuständigen Fachabteilung der Gemeinde Zwettl nicht bewilligt. Die Kundschaft will aber größere Ankäufe vor Ort im Auto verstauen“, sagte Geschäftsfrau Alexandra Zlabinger über die Erwartungen der Kunden. Am neuen Standort können die Käufer nun ohne Probleme selbst sperrige Weide- oder Wildzäune direkt ins Fahrzeug verladen.

Private Hühnerhaltung wird immer beliebter

Mitarbeiter Roland Hellerschmid gibt als Zaunbauweltmeister des Jahres 2017 die besten Tipps für die praktische Anwendung. Neben dem Stall und Hofbedarf für die Landwirtschaft werden vermehrt Menschen mit einem neuen Hobby umworben. Die Hühnerhaltung im privaten Rahmen im Garten von Einfamilienhäusern erfreut sich steigender Beliebtheit. Kleine Hühnerhausstallungen sehen nicht nur niedlich aus, sondern entsprechen allen Anforderungen für eine artgerechte Hühnerhaltung. Erstmalig können auch Futterautomaten für Geflügel nicht aus Plastik, sondern aus robustem Biomaterial angeboten werden. Der volle, uneingeschränkte Verkauf wird Ende dieses Monats möglich sein.