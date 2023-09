Krankenpflege Zwei neue Lehrgänge in der Gesundheits- und Krankenpflegeschule Zwettl

Schülerinnen und Schüler der Ausbildung zum Pflegeassistenten und Pflegefachassistenten: 1. Reihe: Martina Grubmüller, Anita Hauer, Robin Nowak, Annamaria Földesi, Kerstin Führer, Anja Zeller, Isabel Braun, Romana Hintersteiner, Maymana Machhadani, Denise Sacchetti, Anja Böhm, Karin Haneder-Köpf, Gudrun Köck, Franz Waldecker; 2. Reihe: Marco Schöller, Patrick Klein, Manuel Schneider, Pascal Zeiler, Marcel Danzinger, Waltraud Böhm-Jank, Stefanie Schreitl, Katharina Haude, Verena Herzog, Dominik Winkler, Manuela Guba, Tamara Kern, Paul Pichler, Lisa Pöppel, Stefanie Weigl, Selina Graf, Nicole Strohmaier, Leonie Gutenthaler, Roswitha Schinko, Sabine Weinberger, Magdalena Minihold, nicht am Bild Juliane Friedl Foto: Andreas Leitner

M it Herbstsemester starten 31 Personen ihre anspruchsvolle Ausbildung in der Gesundheits- und Krankenpflegeschule des Landesklinikums Zwettl, um zukünftig in der Pflege tätig zu sein.

Heuer starten mit September wieder zwei Lehrgänge in der Gesundheits- und Krankenpflegeschule des Landesklinikums Zwettl. Insgesamt 23 Damen und acht Herren stellen sich ab September der anspruchsvollen und verantwortungsvollen Berufung. 17 Schülerinnen und fünf Schüler entschlossen sich die zweijährige Ausbildung zur Pflegefachassistenz zu absolvieren. Außerdem starten sechs Schülerinnen und 3 Schüler eine einjährige Ausbildung zur Pflegeassistenz. In dieser Zeit wird den zukünftigen Pflegekräften umfangreiches, theoretisches und praktisches Wissen im Bereich der Krankenpflege vermittelt, erklärt Direktorin Martina Grubmüller. Sie weist gleichzeitig darauf hin, dass ab sofort Anmeldungen für den Jahrgang 2024/25, sowohl für das Frühjahr als auch für den Herbst gerne entgegengenommen werden.