Griesbacher Poly-Schüler sichern sich Bundessiege

Nachdem bei den Landesmeisterschaften bereits über drei Landessiege und zwei dritte Plätze gejubelt wurde, konnte die Polytechnische Schule Griesbach im Juni in den Fachbereichen „Gesundheit, Schönheit und Soziales“ und in „Metall“ ihr Können nochmals erfolgreich unter Beweis stellen.

Im Fachbereich Metall war Johannes Fölk aus Griesbach unter den 18 besten, aus allen Bundesländern angereisten Schülern, der Genaueste. Eine Fachjury kürte ihn in Hallein nach 4,5 Stunden Herstellung eines Werkstückes, bei dem vor allem die Grundkenntnisse der Metallbearbeitung wie Sägen, Bohren, Feilen und Gewindeschneiden überprüft wurden, mit großem Abstand zum Bundessieger.

In Mittersill begeisterten die Schülerinnen aus Griesbach mit ihren Talenten und ihrer Kreativität die Jury. In 4 Stunden fertigten sie eine Frisur nach Vorgabe, einen floristisch gestalteten Haarreifen, eine mexikanische Totenmaske und ein dazu passendes Nageldesign sowie zwei Fachzeichnungen an. Ihr Teamgeist, ihre Genauigkeit, das Engagement und ihr professionelles Auftreten waren beeindruckend und führten zum Bundessieg.

Ein großes Lob gilt den betreuenden Lehrern, ohne deren unermüdlichen Einsatz ein solches Ergebnis nicht zu schaffen gewesen wäre.