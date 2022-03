Eine Welle der Hilfsbereitschaft im Bezirk Zwettl

Täglich hören wir von den schlimmen Kriegsgeschehnissen in der Ukraine. Die Hilfsbereitschaft im Bezirk Zwettl ist aber groß.

Eine der größten Spendenaktionen wird von Michael Friedl, Gründer der Zwettler Kosmetikfirma „schau auf di“, Fotograf Claus Schindler und Innenarchitektin Michaela Thomaser organisiert. Angefangen haben sie einzeln und ganz im Kleinen. „Wir haben bei uns in der Firma angefangen, vor allem Hygieneprodukte zu sammeln, da wir mitbekommen haben, dass diese gebraucht werden“, erzählt Friedl. Michaela Thomaser ist über Bekannte zum Spendensammeln gekommen. Noch kurz vor Kriegsausbruch waren bei Waldland ein paar Saisonarbeiter aus der Ukraine angestellt, die danach schnell ihre Familien zu sich holten.

„Eine Freundin rief mich an und fragte, ob ich Kleidung für einen 10-jährigen Jungen hätte“, berichtet Thomaser. Dafür reichte das alte Gewand ihrer eigenen Kinder noch. Als mehr gebraucht wurde, startete sie einen kleinen Aufruf über Facebook. Und der bekam schnell mehr Aufmerksamkeit als erwartet. „Es ist so viel Unterstützung gekommen“, zeigt sich Thomaser berührt. So konnte das engste Umfeld der Waldland-Arbeiter schnell versorgt werden. Nicht zuletzt dank der Firma Waldland selbst, die zudem Transporter für die Spendengüter zur Verfügung stellt.

Als die Spendenaktionen größer wurden, tat man sich schließlich zusammen. Während bei Thomaser vor allem Kleidung, Spielzeug, Bettwäsche und Co. gesammelt werden, konzentriert sich Friedl auf Hygieneartikel und Babynahrung. Damit wird den Flüchtlingen in der Region sowie den Menschen in der Ukraine geholfen. Die Transporte organisiert man gemeinsam, sie sind derzeit einmal pro Woche geplant. Aber: „Es wird immer schwieriger, dort wirklich hinzukommen“, meint Thomaser, vor allem das Erreichen kleinerer Städte.

Überwältigend viele wollen mithelfen

Sie zeigt sich zudem überwältigt, wie viele Menschen sich bereits angeboten haben, selbst, auch mit eigenen Bussen, in das Land zu fahren, um die Spenden zu überbringen.

Was gerade gebraucht wird, und wo und wann Spenden abgegeben werden können, wird hauptsächlich über social media verbreitet, auf Facebook oder in der entstandenen WhatsApp-Gruppe. Künftig will man auch noch mehr mit den Gemeinden zusammenarbeiten. Einerseits, um die Infos zu verbreiten, was und wann gespendet werden kann, andererseits damit man dort weiß, wo man eine erste Ausstattung bekommt, wenn Flüchtlinge aufgenommen werden. „Das gesellschaftliche Auseinanderdriften der letzten beiden Jahre hat sich jetzt wieder gebessert“, kann Thomaser etwas Positives aus der Situation ziehen.

Hilfestellung für Ukrainer leistet natürlich auch das Rote Kreuz. Spendenaktionen und Ähnliches laufen hier alle auf Landes- beziehungsweise Bundesebene. Bezirksstellengeschäftsführer Manfred Ehrgott erwähnt: „Auf der einen Seite ist es schön, dass viele helfen wollen, aber bei kleinen Spendenaktionen fehlt oft die Organisation, was wirklich gebraucht wird.“ Es sei schade, wenn sich alle auf dieselben Güter versteifen und dann manches ungenutzt in einem Lager herumliege. Für das Rote Kreuz sind die Abläufe bereits bekannt. „Das ist bei jedem Konflikt ähnlich. Die Gesellschaft hat sich leider nicht viel geändert. Wir hauen uns immer noch die Schädel ein“, bedauert Ehrgott und betont: „Wir sind dabei ganz neutral, sonst könnten wir die Arbeit nicht machen.“ Es werde jedem geholfen, der in Not sei. Dabei sei man bestens mit den Partnerorganisationen der jeweiligen Länder vernetzt.

Herausforderung, wieder Freiwillige zu motivieren

In der letzten Flüchtlingskrise stark engagiert war der „Willkommen Mensch“-Verein in Groß Gerungs. Hier verfolgt man nun ebenfalls besorgt die Entwicklung in der Ukraine. „Wir haben am 13. März zu einer Vorstandssitzung eingeladen, wo wir die Lage diskutieren und überlegen, welche Beiträge wir in diesem Drama leisten können“, sagt Obmann Gerhard Fallent. Klar sei jedoch, dass die intensive Arbeit der letzten Jahre bei vielen Freiwilligen Spuren hinterlassen hat.

„Die große Herausforderung sehe ich für unseren Verein darin, trotz dieser Erfahrungen wieder ausreichend helfende Hände und Herzen zu gewinnen, um das Leid und Elend der Geflüchteten zu lindern“, meint Fallent. Zudem stellt sich natürlich die Frage, ob sich genügend Unterbringungsmöglichkeiten auftun werden. Fallent richtet hier den Appell an die Waldviertler: „Schenken Sie Zeit und stellen Sie Wohnraum zur Verfügung. Melden Sie sich bei uns. Wir koordinieren und organisieren die Flüchtlingsarbeit so, wie wir das bereits in den letzten Jahren getan haben.“

TÜPl-Pressesprecher Dietmar Butschell erklärt zur Situation: „Der Truppenübungsplatz Allentsteig hat derzeit keinen Auftrag, tätig zu werden.“ Grundlage hierfür sei eine Assistenzanforderung an das Bundesheer. Im Falle eines Assistenzeinsatzes werde der TÜPl wie immer, nach Maßgabe seiner Möglichkeiten, unterstützen und Hilfe leisten. „Derzeit unterstützt der TÜPl die Gesundheitsbehörde beim Contact Tracing und die Polizei bei der Durchführung der Gesundheitskontrollen an den Grenzübergängen“, erwähnt Butschell.

Nächstenliebe siegt

