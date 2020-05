Die Nachkriegszeit brachte für die Zwettler auch gesundheitliche Probleme mit sich: Im Oktober 1945 brach eine Typhusepidemie aus. Die Stadt wurde unter Quarantäne gestellt. Zwettl durfte nur in Ausnahmefällen und nur mit einem behördlichen Passierschein betreten oder verlassen werden.

An den Einfahrtsstraßen wurden Plakate in deutscher und russischer Sprache angebracht, die auf die seuchenbedingte Sperre hinwiesen, Doppelposten kontrollierten alle Personen und hinderten sie am Passieren. Die Eisenbahnstation war für den zivilen Verkehr gesperrt. Es gab zwischen 120 und 130 Typhusfälle und insgesamt 39 Tote. Im Institut der Schulschwestern und im heutigen Cafe Süd wurden Notspitäler eingerichtet. Besonders hart traf die Seuche die Familie des ehemaligen Bürgermeisters Josef Schüller. Nachdem sein ältester Sohn 1944 im Krieg gefallen war, starben nun zwei weitere Kinder an Typhus.

Zwettl Vor 75 Jahren: Die letzten Tage des Krieges

Zwettl Zeitzeuge zu Kriegsende: „Alles war voller Blut“