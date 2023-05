Themenabend im Stift Zwettl hochkarätig besetzt

Nach monatelanger Vorarbeit gelang es dem Leiter des Bildungshauses „Laudato Si“ Friedrich Schipper, eine prominente Teilnehmerrunde zu einer Podiumsdiskussion nach Zwettl zu bringen. Christian Wehrschütz vom ORF schaffte es nicht ganz. Zu Mittag berichtete er noch im ORF-Mittagsjournal über russische Raketenangriffe aus Kiew. Stunden später reiste er mit seinem Team ins ukrainisch, ungarische Grenzgebiet. Von dort schaltete er sich auf ungarischer Seite via Internet direkt der Podiumsdiskussion zu. „Hier an dieser OMV Tankstelle habe ich eine gute Skype Verbindung. Entlang der Straßen sahen wir viele Kolonnen mit westlichem Militärmaterial. Aber ich schätze, es ist noch mehr unterwegs, “ berichtete Christian Wehrschütz aus dem Kriegsgebiet. Er fügte hinzu, dass die Ukraine ihren Verteidigungskrieg ohne westliche Unterstützung nicht führen könne.“ Betont besonnen, aber dennoch eindringlich, forderte er eine Beendigung des Krieges. „Es muss zu einer Rückkehr der politischen Agenda kommen“.

Karl Habsburg vertrat persönliche Meinung

Ganz anders lauteten die Aussagen von Karl Habsburg, der ein Medienunternehmen mit mehreren Senderlizenzen in der Ukraine betreibt. „Es kann erst nach Wiederherstellung des gesamten ukrainischen Staatsgebietes zu einer Friedenslösung kommen. Dieser Krieg ist nicht nur ein Verteidigungskrieg, sondern vor allem ein Krieg zweier Ideologien und Werthaltungen. Natürlich sind Reparationszahlungen ein Thema. Das gilt aber erst, wenn Putin gestürzt ist“ vertrat Habsburg eine klare Meinung. Unbeugsam fügte er hinzu, dass man nicht mit einem Kriegsverbrecher verhandeln könne.

Karl Pronhagl aus Sicht des Militärs

Geschickt leitete Friedrich Schipper auf andere Themenbereiche, um den emotionellen Aussagen der Podiumsmitglieder die Spitze zu nehmen. Mit der Frage an den Kommandanten der Militärakademie Karl Pronhagl „ Wie konnten Menschen im Kriegseinsatz in ein Schlamassel von Grausamkeiten und Verbrechen hineingeraten?“ Und: „Welche Maßnahmen setzt man beim Bundesheer, um in Ausnahmesituationen die Menschlichkeit zu bewahren?“ Reflektierend verwies Karl Pronhagl auf viele Ausbildungseinheiten im Bereich Ethik, Religion, Staatsbürgerkunde und rechtlichen Vorschriften. „Nicht zuletzt trägt das Bundesheer durch seine friedenserhaltenden Einsätze in vielen Teilen der Welt, zur Deeskalation der Gewalt bei.“ In diesem Sinne schloss Abt Johannes Maria Szypulski mit einem Segen und nachdenklichen Worten. „Es gibt keinen gerechten Krieg!“

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.