Kriegsmaterial gesprengt 27.700 Tonnen Bomben & Granaten im TÜPl Allentsteig vernichtet

Lesezeit: 2 Min Sonja Eder

Vernichtungssprengung von Kriegsmaterial bis 1955 wurde von den Spezialisten des Entminungsdiensts diese Woche am TÜPl Allentsteig durchgeführt. Foto: Sonja Eder

D rei Tage hat's am TÜPl Allentsteig laut gekracht. Kriegsmaterial, das heuer in ganz Österreich entdeckt und gehoben wurde, fand am TÜPl seine letzte Ruhestätte. Dort wurde es durch Sprengung vollends zerstört.