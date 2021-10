Panzergranate nahe Allentsteig vom Entminungsdienst entschärft

In einem Waldgebiet von Niederplöttbach, das sich in der Nähe des Truppenübungsplatzes Allentsteig befindet, entdeckte ein Forstwart und Jagdbeauftragter am 11. Oktober bei Mäharbeiten eine Granate. Diese wurde noch am selben Tag vom Entminungsdienst entschärft.

Red. Zwettl Erstellt am 13. Oktober 2021 | 07:36