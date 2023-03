Polizeichef Rudolf Mader: „Warne vor Trick, Geld zu überweisen“

Letzte Woche gab Bezirkspolizeikommandant Rudolf Mader die Zahlen der Kriminalitätsstatistik 2022 aus dem Bezirk bekannt. Dabei war auffallend, dass die Vermögensdelikte von 473 (2021) auf 538 (2022) gestiegen sind. „Das ist auch der landesweite Trend, der auf Internetbetrug zurückzuführen ist“, so Rudolf Mader. 101 Internetbetrügereien wurden im Vorjahr angezeigt. „In der Cyberkriminalität passiert sehr viel. Vor allem diese Tricks, dass man irgendwelchen Leuten Geld überweist, weil jemand in Gefahr sein soll, davor warne ich“, so Mader, der sich wundert, weil doch so viele Warnungen durch die Medien gingen.

Die restlichen Vermögensdelikte aus der Statistik seien unter anderem Fahrrad- und Ladendiebstähle, aber auch Warenbetrug-Diebstahl (61), etwa durch Bestellungen im Internet. Im Vorjahr wurde 13 Mal in Wohnhäuser eingebrochen, fünf Mal in Gewerbebetriebe, vier Einbrüche gab es in die Gastronomie, und drei Kfz wurden aufgebrochen (Vermögensdelikte sind auch Sachbeschädigungen, Anm. d. Red.). „Die Einbrüche in Zwettl sind nicht gestiegen, sogar um einen weniger geworden“, so Mader.

Suchtgift und Alkohol am Steuer

Alkohol am Steuer wurde im Vorjahr 5.319 Mal in Zwettl überprüft, daraus ergaben sich 103 Anzeigen wegen Alkohol am Steuer, aber auch 26 Anzeigen wegen Suchtgift am Steuer. Zahlenmäßig seien die Suchtgiftdelikte mit 59 im Vorjahr gegenüber 2021 mit 84 gesunken. Aber: „Es war die Anzahl an Ermittlungsansätzen geringer, was nicht heißt, dass es 2022 weniger Drogendelikte gab als im Jahr davor“, so Mader. Der Großteil der Suchtgiftanzeigen fiel auf Delikte außerhalb des Straßenverkehrs. „Es war keine Anzeige wegen Drogenhandels dabei, bei den Delikten handelte es sich um Erwerb, Besitz und Konsum von Suchtmitteln, meistens Cannabis“, erklärt Mader.

Vier Vergewaltigungen im Vorjahr

Ganze 68 Mal gab es im Vorjahr Anzeigen wegen des Deliktes „Gegen die Freiheit oder die sexuelle Selbstbestimmung“. Darunter waren auch vier Vergewaltigungen, so wie im Jahr davor. „Zu diesen 68 Anzeigen ist zu sagen, dass da auch etliche Verletzungsanzeigen aus dem Bereich Gewalt im privaten Bereich sind, das ist häusliche Gewalt“, erklärt Mader. Zu Delikten gegen Leib und Leben zählen auch Raufereien und auch Verletzungen durch Verkehrsunfälle.

Gleichstand bei Betretungs- und Annäherungsverbot

Im Vorjahr musste die Zwettler Polizei 19 Mal wegen häuslicher Gewalt einschreiten. Mit den darauf folgenden ausgesprochenen Betretungs- und Annäherungsverboten wurden 22 Personen geschützt.

Insgesamt sind 77 Personen im Bezirk Zwettl im Polizeidienst. Zusätzlich bearbeiteten sie 1.853 Verkehrsunfälle mit drei Verkehrstoten und 192 Verletzten und 148 Personen mit Verletzungsfolgen, 2.703 Organmandate und 2.173 Verwaltungsübertretungen.

