Heißes Öl wurde in Langschlag zum Brandherd

Wegen einem Fettbrand in der Küche eines landwirtschaftlichen Anwesens in Langschlag waren am Donnerstagmorgen fünf Feuerwehren im Einsatz. Auslöser des Brandes war zu stark erhitztes Frittieröl. Ein 47-jähriger machte zur Zubereitung des Mittagessens etwas Öl am elektrischen Herd heiß. Er verließ für kurze Zeit die Küche. Als zurück kam, griffen die Flammen des entzündeten Öls vom E-Herd bereits auf die Dunstabzugshaube über. Gemeinsam mit seiner Schwester versuchte er, den Brand mit Feuerlöschern zu bekämpfen, was zu einem Teil gelang. Schließlich verständigten die beiden aber doch die Feuerwehr.

Die ersteintreffende Feuerwehr Langschlag führte die Löscharbeiten mittels weiterer Feuerlöscher zu Ende. Durch den Brand wurde das Wohnhaus stark verraucht und wurde von der Feuerwehr druckbelüftet. Der Küchenbereich wurde bei dem Brandereignis erheblich beschädigt sowie der Elektroherd samt Dunstabzug zur Gänze zerstört. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehren Langschlag, Bruderndorf, Kainrathschlag, Mitterschalg und Groß Gerungs waren mit circa 85 Mann im Einsatz.

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.