Künstlerin konnte ihrer Vernissage nur per Video beiwohnen

Gemeinderätin Liane Schuster begrüßte die Gäste und las gemeinsam mit Irene Gesselbauer die Worte von Brigitta Bröderbauer, die per Video zugeschaltet war. Bereits November 2020 musste die Ausstellung wegen Corona verschoben werden und nun erfuhr sie im letzten Augenblick, die Ausstellung war bereits fertig, dass sie als K1 Person in Quarantäne musste.

Brigitta Bröderbauer, geborene Grabmayer, ist seit ihrem sechsten Lebensjahr mit Groß Gerungs, der Geburtsstadt ihrer Mutter, eng verbunden. Für ihre Kreativität ist sie in vielen Bereichen bekannt. So zeigt auch die Ausstellung die vielen Themenkreise, mit denen sie sich künstlerisch auseinandersetzt (goldene Momente, Ruhe, Stille, Harmonie, Freundschaften, Gesellschaft, mit den Augen der Kinder die Welt sehen).

Im Lockdown 2020 entstanden nicht nur ihre Wichtelbilder, sondern auch die Idee zu dem Buch „Was macht Groß Gerungs so besonders, um hier zu leben! Ein Germsawälderwichtel erzählt... Es ist eine Liebeserklärung an Groß Gerungs und an ihre Enkeltochter.

Sie sieht sich selbst nicht als Künstlerin, sondern will vielmehr mit ihren Bildern kleinen und großen Menschen Freude bereiten. Brigitta Bröderbauer betont: „Meine Bilder und das Buch stelle ich zwei Wochen für einen guten Zweck zur Verfügung. Gegen eine freiwillige Spende von einem Mindestbetrag können die Bilder und das Buch erworben werden. Der eingenommene Betrag wird von mir zu 100 Prozent weitergegeben, eine Hälfte an meine Enkelin und die zweite Hälfte an echte Wichteln aus Groß Gerungs, wichtige Helferlein, die gerade eine Dienststelle errichten. Ein Dankeschön an den Germser Samariterbund für dessen unermüdlichen Einsatz.“

Für die musikalische Umrahmung sorgte der Waldviertler Anklang mit Mischa Niemann und Josef Schuster. Der dritte im Bunde, Stefan Stütz, fiel durch Quarantäne ebenfalls aus.

Eine sehenswerte Ausstellung, die noch am 13.und 14.November von 10 bis 12 und 14 bis 16 Uhr geöffnet ist. Die Künstlerin wird dann persönlich anwesend sein.