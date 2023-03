Zwettl: Jungzüchter beeindruckten Preisrichter

Nach fünfjähriger Pause fand am Wochenende (25. und 26. März) in der Tierzuchthalle Zwettl der 11. Kuhfrühling statt. Neben zahlreichen Teilnehmern am Jungzüchtercup konnte sich der Waldviertler Jungzüchterclub über enormen Besucherandrang von nah und fern freuen. Organisiert wurde das zweitägige Züchterfest von den Waldviertler Jungzüchtern gemeinsam mit dem NÖ Genetik Rinderzuchtverband.

Zahlreiche Ehrengäste folgten der Einladung, unter anderen konnten Landtagsabgeordneter Franz Mold, der Präsident der NÖ Landwirtschaftskammer und Nationalratsabgeordneter Johannes Schmuckenschlager, die Vizepräsidentin der NÖ Landwirtschaftskammer Andrea Wagner, die Nationalratsabgeordneten Georg Strasser, Martina Diesner-Wais und Lukas Brandweiner, Bezirkshauptmann Markus Peham und viele weitere Ehrengäste begrüßt werden.

Die Eröffnung wurde vom Obmann-Stellvertreter des NÖ Genetik Rinderzuchtverbands Otto Zimmermann und dem Obmann der Waldviertler Jungzüchter Lukas Traxler durchgeführt.

75 Jungzüchter stellten sich der Bewertung

Anschließend zogen alle 75 Jungzüchter in den Ring ein, und Preisrichter Alexander Hörmandinger erklärte alle für die Bewertung ausschlaggebenden Kriterien. Insgesamt kämpften zwölf Gruppen um den Champion-Titel Junior, Medium, Senior und Typ Champion.

Bei der Wahl zum Junior-Champion hatte Viktoria Paulnsteiner aus Groß Gerungs allen Grund zum Jubeln. Zum Reserve-Champion kürte Hörmandinger die siebenjährige Vanessa Simhandl aus Kottes-Purk. Den Titel Medium-Champion holte sich Lena Gruber aus Rohrenreith bei Zwettl, sie präsentierte ihr Kalb Tinkafee fehlerfrei. Für den Titel Medium-Reserve-Champion setzte sich Kristina Magritzer mit einer Kalbin von der Landwirtschaftlichen Fachschule Hollabrunn durch.

Vorführchampion Medium - im Bild: Gschäftsführer Karl Zottl, Preisrichter Alexander Hörmandinger, Waldviertler Jungzüchter Obmann Lukas Traxler, Elisabeth Waldhäusl, Ringdamen Kerstin Huber und Lisa Ölzelt, Medium Champion Gruber Lena und NÖ Genetik Obmannstellvertreter Otto Zimmermann. Foto: NÖ Genetik Rinderzuchtverband

Im Seniorentscheid konnte man die Erfahrung im Ring bereits erkennen. Katharina Gruber aus Rohrenreith bei Zwettl begeisterte den Preisrichter durch ihr Können und holte sich den Vorführ-Champion Senior. Magdalena Holub, ebenfalls eine Schülerin der Landwirtschaftlichen Fachschule Hollabrunn, konnte sich den Titel Reserve-Champion Senior sichern.

Bei den Jungzüchtern ab zehn Jahren durfte Preisrichter Alexander Hörmandinger auch das beste Typtier küren. Die ausschlaggebenden Kriterien hierfür sind, wie er erklärte, das feine Fundament, das gut gelagerte Becken, der perfekte Euterspiegel und die Feinheit der Gliedmaßen. Hier konnte sich die Wintertraum Tochter Gloriette durchsetzen. Sie wurde von Anika Zeilinger aus Kamles bei Sallingberg vorgeführt.

Als Reserve-Champion im Typbewerb ging die Galeno Tochter Havanna, eine Holsteinkalbin, hervor. Vorgeführt wurde diese Kalbin von Katharina Gruber aus Rohrenreith bei Zwettl.

Vorführchampion Senior - im Bild: Karl Zottl, Preisrichter Alexander Hörmandinger, Ringdamen Lisa Ölzelt und Kerstin Huber, Obmann Stellvertreter Otto Zimmermann, Senior Reserve Vorfühchampion Magdalena Holhub, Landtagsabgeordneter Franz Mold, Obmann Lukas Traxler und Senior Vorführchampion Katharina Gruber. Foto: NÖ Genetik Rinderzuchtverband

