Einen gastronomischen Zuwachs dürfte es noch heuer in der Stadtgemeinde geben. Nachdem das „Brauviertel“ Allentsteig aus dem ehemaligen Hager’schen Freihof auszieht– siehe Bericht unten – plant der Wiener Gastronom Alexander Gimbel mit seiner Partnerin und Betriebswirtin Claudia Hirsch die Immobilie zu beleben.

Gebäude soll renoviert werden

Fünf Jahre lang waren die beiden auf der Suche nach einem geeigneten Standort für ihr Vorhaben, erzählen die beiden im Gespräch mit der NÖN: „Dass wir den Freihof entdeckt haben, war purer Zufall. Es war Liebe auf den ersten Blick“, sagt der 58-Jährige. Seit über 30 Jahren betreibt er im 7. Wiener Gemeindebezirk das „Käuzchen“, seit 15 Jahren arbeitet er im Berufsförderungsinstitut Niederösterreich. Seine Vision für Allentsteig: „Ich möchte das Gebäude erhalten und sanft renovieren. Vor dem Winter soll eine neue Fassade rauf. Der Freihof soll zu dem Schmuckstück werden, dass es verdient zu sein.“

„Dass wir den Freihof bei unserer Suche entdeckt haben, war purer Zufall. Es war Liebe auf den ersten Blick.“ Alexander Gimbel

In einem ersten Schritt möchte er das Geschäftslokal des „Brauviertels“ in den „Freihof Vorgeschmack“ umwandeln. Dort soll es bereits ab dem Sommer eine kleine, wochenweise wechselnde Speisekarte geben. Auch der Garten soll rasch geöffnet werden. „Ich möchte, dass sich die Leute unten etwas holen können und sich damit dann rauf in den Garten setzen“, erklärt Gimbel.

Eröffnet soll der „Freihof Vorgeschmack“ mit einem großen Gartenfest mit Musik werden. Später sollen in dem Garten auch kulturelle Veranstaltungen auf einer kleinen Bühne stattfinden, etwa Kabaretts und Lesungen.

Großes Wirtshaus könnte 2021 aufsperren

Neben dem „Vorgeschmack“ ist im Haupthaus eine größere Gaststätte geplant. „Weil das Haus unter Denkmalschutz steht, ist das aber alles vom Denkmalamt abhängig. Ich glaube aber, dass wir da gemeinsam an einem Strang ziehen können“, gibt sich Gimbel zuversichtlich.

In einem ersten Termin am 23. Juni möchte er die Bedingungen für die Sanierung des Freihofs und die Errichtung des Wirtshauses klären. „Wenn alles gut geht, könnte der ‚Freihof‘ 2021 aufsperren“, meint Gimbel.

Dort möchte er einen „Jazz-Brunch“ am Samstag sowie die Tradition des Sonntagsbratens wieder aufleben lassen. „Ich plane eine Speisenreise durch 400 Jahre Waldviertler Küche“, verspricht Gimbel. Eine Spezialität, die es bereits im Wiener „Käuzchen“ gibt, soll auch in Allentsteig Fuß fassen: Die verschiedenen Cordon Bleu-Arten mit klingenden Namen wie „Immanuel Kant“ (mit Schinken und Käse) oder „Sokrates“ (Blattspinat und Schafkäse). „Ich möchte regional und saisonal kochen“, sagt Gimbel.

Allentsteiger Bier geplant

Das „Brauviertel“-Bier soll es weiterhin geben. „Ich möchte den Allentsteigern ‚ihr‘ Bier schenken. Wenn es ein Zwettler und Schremser gibt, warum nicht auch ein Allentsteiger?“

Für seine 34-jährige Partnerin ist das Projekt eine Rückkehr zu ihren Wurzeln: Sie stammt aus Vitis. Beide werden in der oberen Etage des Gebäudes wohnen. Das decke sich auch mit dem Ziel des Duos, Allentsteig beleben zu wollen: „Bei der Bevölkerung kann man dann schon mal sagen: Plus zwei“, sagt Gimbel lachend.