Ein Füllhorn voller kultureller Angebote im Bezirk Zwettl

In diesem Sommer kommen kulturell Interessierte im Bezirk Zwettl voll auf ihre Rechnung. Veranstaltungsorte von A wie Altpölla bis Z wie Zwettl laden zum Kulturgenuss ein. Die NÖN hat den Überblick.

Allegro Vivo. Im Rahmen von Allegro Vivo gibt es ein Konzert der Meisterkurse am 11. August um 19 Uhr in der Pfarrkirche Altpölla. Dieses Konzert steht unter dem Motto „Leuchtkraft“. Bereits am 9. Juli steht ein Charity-Konzert von Allegro Vivo im Stift Zwettl unter dem Motto „Perspektiven.

Musik auf der Burg. Die Klangburg Rappottenstein kann mit einer Fülle an Konzerten im Sommer aufwarten. Für den 8. Juli haben sich „Zangerle & Band“ mit „Pop aus Österreich“ angesagt. Am 15. Juli gastiert Norbert Schneider & Band, am 22. Juli die „Bluespumpm und Judith Pechoc“ auf der Burg. Für einen „Celtic Summer“ sorgt am 29. Juli die Gruppe „Ciunas“, die sich der irisch-schottischen Musiktradition verschrieben hat. Bereits zum 23. Mal findet von 15. bis 23. August der Instrumentenbaukurs für historische Saiteninstrumente auf der Burg Rappottenstein statt. Erfahrene Instrumentenbauer geben dabei ihr Wissen an ambitionierte Interessenten weiter. Mit ihren schwarzen Fräcken und glänzenden Lackschuhen sind die „Comedian Vocalists“ unverkennbar. Sie kommen am 19. August nach Rappottenstein, gefolgt von der „Maddow Hill Band“, die am 26. August für ein „Hot Country“ sorgen wird. Die Konzerte beginnen um 19.30 Uhr. Info: www.atf.at

Blasmusik. Einen Dämmerschoppen des Musikvereins C.M. Ziehrer kann man am 22. Juli sowie am 19. August um 19 Uhr am Dreifaltigkeitsplatz genießen.

Sommerkabarett. Im „Gasthaus zur goldenen Rose“ gastiert am 11. Juli um 19 Uhr Benedikt Mittmannsgruber. Am 25. Juli um 19 Uhr folgt Manuel Thalhammer. Für ein Musik-Kabarett sorgen Großschädl & Hinterberger am 22. August. Info und Karten: www.zwettlbraucht.at Der Waldviertler Kabarettpreis wird am 1. September im Stadtsaal Zwettl vergeben. Das Publikum und eine Jury entscheiden, welcher Teilnehmer das Preisgeld von über 1.000 Euro erhalten wird. Durch das Programm führt Rudi Schöller, bekannt aus den ORF-Sendungen „Wir sind Kaiser“ oder „Was gibt es Neues?“ Beginn ist um 19.30 Uhr. Info: www.zwettlbraucht.at

Kabarettist Walter Kammerhofer kommt am 15. Juli um 18.30 Uhr mit seinem Programm „Für immer und ewig“ nach Gutenbrunn.

Das Pop-Rock-Konzert von Captain P & The Sailors of Brauteicht steht am 22. Juli um 19 Uhr in Bärnkopf auf dem Programm.

Blasmusikfest. Zahlreiche Blasmusikkapellen stellen sich am 29. Juli beim Blasmusikfest in Ottenschlag der Marschmusikwertung.

Sommerkino. Wer an einem Sommerabend einen guten Film sehen will, der sollte sich das Sommerkino des Filmclubs Zwettl nicht entgehen lassen. Dabei gibt es am 15. Juli um 21 Uhr den Streifen „Noch einmal, June“ im Pfarrstadel Großglobnitz zu sehen. Am 18. Juli wird um 21 Uhr der „Landkrimi – Das Schweigen der Esel“ im Hof der Firma Werbeprofi in Zwettl präsentiert. „Sterne unter der Stadt“ kommt am 4. August um 20.30 Uhr im Innenhof des „Gasthauses zur Goldenen Rose“ in Zwettl zur Aufführung. Info: filmclub.zwett.at

Tag des Handwerks. Der traditionelle Korb- und Handwerksmarkt in Schönbach steht am 15. August auf dem Programm. Am Markt- und Kirchenplatz findet dieser Tag des traditionellen Handwerks mit umfangreichem Programm und vielen kulinarischen Köstlichkeiten statt.

Die Theatergruppe von Schönbach spielt noch am 7., 8., 21. und 22. Juli jeweils um 20 Uhr das Stück „Der Brandner Kaspar kehrt zurück…“. Info: www.theateramschoenbach.at

Außerdem finden zwei Seminare mit Konzerten im Mehrzwecksaal der Mittelschule Schönbach statt: Im Rahmen des Chorseminars „Voice-Works“ von 10. bis 15. Juli finden die Abschlusskonzerte am 14. Juli um 20 Uhr (Sologesang) und am 15. Juli um 15 Uhr (Chor und Ensembles) statt. Das Jazzseminar vom 5. bis 12. August startet mit einem Referenten-Konzert am 5. August. Am 12. August spielen die Teilnehmer ihr Abschlusskonzert.

Das bieten die Museen des Bezirks Zwettl im Sommer

Im Mohndorf Armschlag wird noch bis 20. Juli die Ausstellung „Menschenbilder“ der NÖ Fotografeninnung gezeigt. Diese Bilderausstellung ist täglich ab 9 Uhr geöffnet.

In Armschlag, genau beim Heurigen Pehn, findet am 8. und 9. Juli jeweils ab 10 Uhr ein Aquarell-Malkurs mit Waltraud Nawratil statt.

Im Dorfmuseum Roiten findet am 18. August um 19.30 Uhr die Ausstellungseröffnung von Melanie Hofbauer statt. Diese werden Johanna Schoeller und Leona Neulinger – die Mädchen stammen aus Roiten und Umgebung - gestalten. Um 16.30 Uhr gibt es eine Wanderung ins Kamptal unter dem Motto „Kealeicht'n Hatscha“.

Im Falknereimuseum Waldreichs werden am 8. und 9. Juli, am 26. und 27. August sowie am 16. und 17. September die Freiflugvorstellungen um 11 und 15 Uhr von der Hof- und Jagdmusik des Salzburger Landesflakenhofes Burg Hohenwerfen musikalisch umrahmt. Ein großes Jagdkonzert findet am 26. August um 19 Uhr statt.

Im Museum wird eine kurze Reise durch die Falknerei in den verschiedenen Zeitepochen geboten. Es gibt auch eine asiatische Ausstellung, die den Ursprung und die Besonderheiten der Falknerei in diesen Regionen zum Inhalt hat.

Das erste Klangmuseum Europas befindet sich in einer ehemaligen Fabrikshalle am Fuße der Burg Rappottenstein. Hier gibt es 43 authentische Werke aus sieben Jahrzehnten in einem automatischen Ablauf über 20 ausgesuchte Lautsprecher zu hören. Diese Produktion der Electric Orpheus Academy ist noch bis 30. September täglich rund um die Uhr geöffnet.

Bis 29. Oktober kann man die Installationen des litauischen Künstlers Augustas Serapinas im drei Hektar großen Skulpturenpark in unmittelbarer Nähe zur Ruine Lichtenfels bewundern. Diese Ausstellung ist die zweite Ausgabe von „Lichtenfels Sculture“.

Einen Besuch im Traktormuseum von Albert Kronister in Schneeberg in der Gemeinde Kirchschlag sollte man ebenfalls einplanen. Hier gibt es über 1.000 Modelltraktoren sowie alles über den 180er-Steyr, landwirtschaftliche Geräte und Haushaltsgegenstände zu sehen. Besuchen kann man dieses Museum nach Voranmeldung unter Tel. 02872/ 7275.