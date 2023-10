Lange Nacht der Museen in Allentsteig und Göpfritz

Die ORF-Lange Nacht der Museen begeisterte am 7. Oktober zum 23. Mal Kulturinteressierte. 660 Museen und kulturelle Einrichtungen in ganz Österreich und in Teilen von Slowenien, Lichtenstein, der Schweiz und Deutschland öffneten von 18 Uhr abends bis 1 Uhr morgens ihre Türen zur Erkundung.

Allein in Allentsteig und Göpfritz an der Wild gab es mehrere Stellen zu erkunden. In der Stadtbibliothek Allentsteig und im Aussiedlermuseum konnte man einige spannende Geschichten aus der Vergangenheit erfahren und historische Ausstellungstücke bewundern. Das offene Haus in Allentsteig zeigte im Lotte Henschl Privatmuseum eine heimatkundliche Sammlung, eine landwirtschaftliche Sammlung und knapp viertausend Eulendarstellungen. In Göpfritz an der Wild empfing die Feuerwehr die Besucher im Feuerwehrmuseum. Auch die Topothek in Göpfritz öffnete in dieser Nacht ihre Türen.