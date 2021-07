Die Bewohner des „Wohnen Zwettl“ der GFGF (Gesellschaft für ganzheitliche Förderung und Therapie) hatten in einem Projekt die Gelegenheit, mit dem Künstlerduo Peng und Hu zu arbeiten. Die entstandenen Werke sollen im kommenden Jahr auch ausgestellt werden.

Das Wohnheim schafft für Menschen mit cerebralen Bewegungsbeeinträchtigungen eine geeignete Wohnmöglichkeit nach Absolvierung der Pflichtschule. Die Idee zu dem Projekt kam Eveline Buchinger bei ihrer Arbeit als Kunstvermittlerin im Kremser Karikaturmuseum, wo sie über ein Malbuch der Karikaturisten Peng und Hu (alias Günter Mayer und Rudi Hurzlmeier) stolperte. Die beiden beschäftigen sich seit einiger Zeit mit der Hirameki-Technik. Diese Maltechnik kann wohl am besten mit dem Vergleich zum Wolkenschauen erklärt werden, denn man malt dabei, was man sieht. Aus Farbklecksen können mit ein paar zusätzlichen Strichen die lustigsten Figuren entstehen.

Buchinger, die zu der Zeit bereits im „Wohnen Zwettl“ mithalf, erzählt: „Ich habe mir gedacht, das wäre etwas für unsere Klienten.“ Vor etwa zwei Jahren habe sie zum ersten Mal mit Günter Mayer über die Idee gesprochen. Dieser war davon begeistert. Bis zur Umsetzung dauerte es aber noch. Einerseits kam Corona dazwischen, andererseits hatte man noch ein anderes Projekt am Laufen.

Heuer war es aber so weit. Die Bewohner des Wohnheims malten etwa 70 klein- und großformatige Bilder mit unterschiedlichsten Techniken, ganz nach ihren Möglichkeiten und Bedürfnissen. Für Klienten, die in ihrer Bewegungsmöglichkeit stark eingeschränkt sind, schuf man etwa die Möglichkeit, in einem Hängesessel die Farbe mit den Füßen zu verteilen. „Für manche war der Output wichtig, während für andere der Prozess im Vordergrund stand“, erzählt Buchinger.

Diese verschiedenen Maltechniken wurden zudem am ersten Drehtag für das zugehörige Video aufgenommen. An einem zweiten Drehtag waren schließlich Peng und Hu zu Gast, die bei diesem Projekt übrigens ehrenamtlich mitarbeiten und extra aus München beziehungsweise Wels angereist sind.

Ausstellung mit Auktion ist geplant

Die Karikaturisten malten mit ihrer Hirameki-Technik über die entstandenen Bilder der Bewohner. „Das war sehr spannend. Ich habe von den Bildern auch Kopien gemacht, und es sind dann zwei ganz unterschiedliche Sachen herausgekommen“, sagt Buchinger. So tauchten binnen kürzester Zeit neckische Gesichter, bunte Papageien, Tiere mit Föhnfrisur, Blumenmädchen, Teufel und andere witzige Gestalten in den Bildern auf.

Kameramann Florian Ettl hielt alles fest. Einige der Klienten gaben zudem kurze Interviews, und das Ganze wird schließlich zu einem Kurzfilm geschnitten, der auf der Homepage der GFGF und auf YouTube zu sehen sein wird. Wann ist jedoch noch nicht klar. Denn der Film soll auch als Werbung für die Ausstellung dienen, die man im Sommer des nächsten Jahres in Zwettl abhalten will. „Wir wollen damit zeigen, was passiert ist“, sagt Buchinger. Das Datum für die Ausstellung ist noch unbekannt, aber neben Musik und Kulinarik sollen auch einige der entstandenen Bilder zugunsten des Wohnhauses im Zuge einer Auktion erworben werden können.