Zwettl: Alex Tod und Ines Prinz stellen Karten-Set und Originale aus

Ziemlich genau drei Jahre ist es her, als die erste Idee zu einem Bild für Tarotkarten in Alexandra Tods Kopf entstand. Weitere 77 Ideen kamen dazu und wurden von ihr und Ines Prinz gemeinsam zu einem Konzept ausgearbeitet und zu Papier gebracht. Es entstanden 78 beeindruckende Kunstwerke, die nun als gedrucktes Kartenset „Prinz & Tod Tarot“ käuflich zu erwerben sind. Bei der Ausstellung ist eine Auswahl an Originalen zu sehen.

Begrüßt wurden die Gäste von Stadträtin Anne Blauensteiner, die sich erfreut über das große Interesse zeigte. Als Ehrengäste konnte sie Stadträtin Silvia Moser, die Gemeinderäte Petra Hofbauer, Günter Widhalm und Dagmar Zinner begrüßen. Martina Kainz, die durch das Programm führte, zollte den zwei tollen Zwettler Frauen Anerkennung für dieses Projekt und für die künstlerisch gestalteten Tarotkarten.

Alex Tod umrahmte gemeinsam mit Edwin Kainz und Florian Weiß, auch bekannt als die "Zwettler Wohnzimmer-Band" musikalisch ihre Vernissage. Diese Ausstellung ist bei „Frau Ida“ in Zwettl bis Freitag, 17. März geöffnet. Ein Besuch ist während der Öffnungszeiten von (Montag bis Donnerstag 8 bis 16 Uhr und Freitag von 8 bis 12 Uhr möglich.



