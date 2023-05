Sketches mit Hit-Potenzial von der Mittelschule Martinsberg

Die Mittelschule Martinsberg veranstaltete im Martinssaal an gleich zwei Tagen einen Mix aus Sketches und Hits unter dem Titel „Kunterbunt“. Zustande kam das Projekt durch eine Kooperation mit der Musikschule Martinsberg. Gesangslehrerin Romy Mayer unterrichtet an der Mittelschule zwei Stunden das Freifach Musik, an dem acht Schülerinnen und ein Schüler teilnehmen. Diese waren auch die Darsteller und Sänger der sehr unterhaltsamen Aufführung. Romy Mayer stellte als Projektleiterin das Programm zusammen und führte auch Regie.

Die zehn Sketches waren sehr witzig und konnten stets mit gelungener Pointe am Schluss aufwarten. Einige Darsteller zeigten dabei schon schauspielerisches Talent, vor allem Samuel Foramitti. Die fünf gut zu Playback gesungenen Lieder waren „Walking on Sunshine“ (Katrina and the Waves), „Leiwand“ (Edmund), „Run“ (OneRepublic), „Money, Money, Money“ (Abba) und „Auf uns“ (Andreas Bourani). Um die professionelle Licht- und Tontechnik kümmerten sich Werner Schnelzer, Gernot Hochstöger und Erwin Bauer.

