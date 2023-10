Allentsteiger Opposition verließ den Saal

Keine Zweidrittelmehrheit, keine Entscheidung. Zu einer kuriosen Situation kam es bei der jüngsten Gemeinderatssitzung in Allentsteig. Zwischen ÖVP und der Opposition kriselt es schon länger, doch mittlerweile hat der Unmut neue Höhen erreicht. Der Streitpunkt war erneut der beabsichtigte Kauf des Generalsparks, seit über zwei Jahren ein viel diskutiertes Thema im Gemeinderat (die NÖN berichtete).

Abstimmung im Gemeinderat war nicht möglich

Nun sollte über einen Kaufvertragsentwurf abgestimmt werden. Die FPÖ-Fraktion sowie die Bürgerliste WIR stellten sich bekanntlich von Beginn an gegen einen Ankauf des Areals. Das sollte auch dieses Mal nicht anders sein. Gemeinderat Walter Eberl (WIR) betonte etwa erneut, dass man sich vom Bundesheer mit dem Kaufpreis von 500.000 Euro „über den Tisch ziehen lasse“. Auch Stadtrat Alois Kainz (FPÖ) brachte bereits bekannte Kritikpunkte an: Zu wenig Konzept für die Nutzung des Areals, zu hohe Kosten, die man lieber in wichtigere Projekte stecken solle. Vonseiten der ÖVP wird das Vorhaben jedoch nach wie vor als „einmalige Chance“ angesehen, um das Stadtgebiet zu vergrößern und Grundstücksreserven für die Zukunft zu sichern.

Bei den bisherigen Sitzungen konnte die ÖVP trotz der Gegenstimmen der Opposition stets Entscheidungen herbeiführen. In diesem Fall sollte es anders kommen. Um die Entscheidung im Fall des Kaufvertrages zu verhindern, verließen FPÖ, Bürgerliste und SPÖ kurzerhand den Saal. Da einige ÖVP-Mandatare von der Sitzung entschuldigt waren, waren weniger als zwei Drittel der Gemeinderäte anwesend. Der Tagesordnungspunkt musste verschoben werden. Laut Bürgermeister Jürgen Koppensteiner (ÖVP) würde man bei der nächsten Gemeinderatssitzung wieder über den Kaufvertrag abstimmen.

Generalspark als Ausflugsziel?

Auch wenn auf politischer Ebene derzeit kein gemeinsamer Konsens in Aussicht ist, ist man anscheinend aber doch kurz vor einer Einigung mit der Bürgerinitiative „Rettet den Generalspark Allentsteig“. Nach mehreren Gesprächen zwischen dem Bürgermeister und den Initiatoren steht eine Vereinsgründung zur Pacht des Areals im Raum. „Aus unserer Sicht wäre das eine gute Lösung, die auch Potenzial hat“, meinte Koppensteiner bei der Gemeinderatssitzung.

In Zusammenarbeit mit dem Verein könnte man den Generalspark zu einem „Naturjuwel“ machen und den Tourismus fördern. Ein Natur-Lehrpfad mit Führungen und Infotafeln nach dem Vorbild von Amaliendorf oder Heidenreichstein sei eine Möglichkeit. „Vielleicht entwickelt sich dadurch etwas, mit dem wir alle anfangs nicht gerechnet haben“, betonte der Bürgermeister.

Alois Kainz stellt im gleichen Atemzug jedoch auch die Frage, ob die Erhaltung als „Naturjuwel“ nicht beim Bundesheer besser aufgehoben wäre. „Denn bis zum Beginn der Debatte rund um den Generalspark war es dem österreichischen Bundesheer nicht bekannt um welch ein Naturjuwel es sich hierbei handelt – dies geht aus der Beantwortung einer Parlamentarischen Anfrage an Verteidigungsministerin Tanner hervor. Könnte man das Naturjuwel Generalspark, mit all seinen schützenswerten Arten, vielleicht ohne den überteuerten Ankauf und laufende Zahlungen aus der Gemeindekasse erhalten – indem dieser einfach im Besitz des Bundesheers bleibt?“, erklärt Kainz. Der FPÖ-Stadtrat stellte statt dem Ankauf des Areals ein Gemeinschaftsprojekt mit dem Bundesheer in Form einer Landesausstellung in den Raum.

Bürgermeister Koppensteiner hält jedoch fest, dass man nur als Eigentümer die volle Kontrolle über die Zukunft des Areals hätte: „Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass das Bundesheer eine neue Ausschreibung vornimmt und jemand anderes den Generalspark kauft, sollten wir jetzt nicht zusagen. Mit dem Kauf hat die Gemeinde die Entscheidung in der Hand.“