Neuer Besitzer von Schloss Ottenschlag in Sicht

Auf Anfrage der NÖN bei der Land NÖ Immobiliengesellschaft erhielten wir heute die Auskunft, dass der Verkauf von Schloss Ottenschlag an einen neuen Besitzer voranschreitet. Zuständig für das öffentliche Verkaufsverfahren ist Florian Zusar, der am Telefon bestätigt: „Wir haben ein öffentliches Verkaufsverfahren durchgeführt und einen Bestbieter ermittelt. An diesen soll verkauft werden. Wir gehen davon aus, dass es zu einem Abschluss kommt.“ Detaillierte Auskünfte kann Florian Zusar noch nicht geben, aber: „In eineinhalb bis zwei Monaten ist alles unter Dach und Fach.“

Was bedeutet nun Bestbieter? War es nur eine Frage des besten Preisangebotes?

„Es ging nicht nur um das beste finanzielle Angebot, es ging auch um ein entsprechendes Nachnutzungskonzept des Schlosses, das in die Bewertung einbezogen wurde“, so Florian Zusar. Wird das Schloss auch für die Bevölkerung zugänglich bleiben? „Es wird nicht so sein, dass sich hier ein privater Schlossherr zurück zieht, sondern es soll auch eine öffentliche Nutzung geben“, so Florian Zusar, der nicht mehr verrät.

Noch hat die Landesregierung nicht zugestimmt.

Paul Kirchberger, Bürgermeister von Ottenschlag verweist gegenüber der NÖN: „Der Verkauf ist noch ohne Zustimmung durch die Landesregierung, die das Angebot überprüft. Aber es schaut einmal nicht so schlecht aus, anscheinend.“ Kirchberger ist auch über das Nachnutzungskonzept des Schlosses informiert, hält sich aber bedeckt und wartet auf die Zustimmung durch die Landesregierung. Nur so viel ist ihm zu entlocken: „Ich glaube, es wäre für uns positiv. Ich hoffe, dass es was wird.“ Mit dem sich freuen will er ebenfalls noch warten, bis der Verkauf fix ist. Dann wird auch er den neuen Schlossbesitzer persönlich kennen lernen.