Ein wahrer Kabarett-Marathon fand in Martinsberg am 9. November bei der Langen Nacht des Kabaretts im Martinssaal statt.

Vier Gruppen begeisterten die Besucher. So trat Didi Sommer meist als „Willi Pirklbauer“ auf, einem 58-jährigen Mühlviertler mit 130 Kilogramm, der „eh meistens“ Vegetarier ist. Ihm folgte die Deutsche Sonja Pikart, die das Thema Feminismus mit humorigen Anekdoten auf die Spitze trieb: „Meine Schamhaare sind so lang, dass ich schon Spliss habe“.

Philosophisch-schräg wurde es bei Jo Strauss, der in feinstem Zwirn erklärte, dass der 1. Wiener Gemeindebezirk eigentlich rund um das Klavier seines Großvaters entstand. Mit Reibeisen-Stimme und viel Melancholie verpackte er Wiener Schmäh in berührende Lieder und erinnerte über weite Strecken an Ludwig Hirsch.

Fulminant-musikalisch wurde es bei Bernhard Viktorin und Bettina Bogdany, die als Musikkabarett-Duo „Be-Quadrat“ bekannte Songs in witzige Sketches verwob. Ein Höhepunkt war ein Medley von aktuellen Popsongs bis zu Hits aus den 1950er Jahren.

Am unterhaltsamsten wurde es, als alle fünf Kabarettisten gemeinsam auf der Bühne standen und ein Überholmanöver auf der Straße szenisch darstellten. Didi Sommer sorgte dabei für viele Lacher, weil er mit einer Kazoo (ein Röhrchen, das saxophonähnliche Töne hervorbringt) ein Motorrad nachmachte.

Unter dem Motto „wir spielen so lange sie wollen“ wurden von den angekündigten acht Stunden dann doch „nur“ zweieinhalb. Das Publikum wurde begeistert in die Nacht entlassen.