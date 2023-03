„Feiertag für Fortgeschrittene“: Pointen sind gewiss!

Seit Jahrzehnten wird in Pölla Theater gespielt, begonnen hat das Theaterfieber schon lange vor dem Ersten Weltkrieg. Gespielt wurde auch während der Pandemie, außer 2021. Am kommenden Wochenende bringt die Landjugend Pölla das hochdeutsche Lustspiel „Feiertag für Fortgeschrittene“ von Regina Rösch zur Aufführung.

„Sehr viele Pointen lassen auflachen und schmunzeln“, freut sich Barbara Gallauner, Leiterin der Landjugend, die ebenfalls eine kleine Rolle spielt. Die Generalprobe am vergangenen Sonntag ist gut verlaufen, groß ist die Freude auf die Premiere am 3. März. Elf Mitglieder der Landjugend spielen im Stück mit, Regie führt Daniel Kletzl, und viele Helfer braucht es für die Aufführung im Turnsaal in der Volksschule, in der heuer zum zweiten Mal gespielt wird.

„Hier passt es gut, wir haben eine tolle Akustik und viel Platz“, so Gallauner. Die Bühne konnte während der Proben mit einer Wand vom Turnsaal abgetrennt werden, in der Woche vom 3. bis 12. März wird der Turnsaal komplett gesperrt und ist dann ausschließlich Theatersaal. Beim Dreiakter sind zwei Pausen geplant, die sich gut am Pausenbuffet verbringen lassen. Für die Kostüme sorgt jeder Schauspieler selbst, Hilfe bei Maske und Frisur geben Alina Winkler und Katharina Ebner. Die männliche Hauptrolle „Peter“ spielt Gerald Mayerhofer, die weibliche Hauptrolle „Rosi“ hat Angelika Offenberger inne.

Kurz zum Inhalt des Stückes: Weihnachten ist fast vorbei. Ein Fest des Grauens für Rosi Holzinger, sie muss dies allein mit Ehemann Peter verbringen. Auch sonst war das Weihnachtsfest ein Reinfall, der Baum stinkt, die Geschenke ein Albtraum. Ein unangenehmer Termin steht Peter noch bevor, ein Weihnachtskonzert! Doch dafür gibt es eine Lösung. Um sich das Taschengeld aufzubessern, löst Nachbarssohn Max einen perfekten „Fehlalarm“ per Handy aus ...

Reservierungen erbeten.

