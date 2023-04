Mit Restalkohol und Gipshand am Steuer: Unfall bei Gutenbrunn

Freunde hätten ihn nach einer Lokaltour nach Hause in Persenbeug gebracht, schilderte der Lehrling (18) vor Gericht. Aber statt seinen Rausch auszuschlafen, gab er zu, habe es ihn nach zwei Stunden beim Anblick des Autoschlüssel seines Schwagers in den Fingern gejuckt. Und, ohne nachzudenken, gestand er ein, habe er zugelangt und mit dem Wagen unerlaubt eine Spritztour unternommen. Dass er keinen Führerschein besitzt, habe ihn nicht abgehalten, auch sein eingegipster Unterarm nicht. Die Fahrt bei winderlichen Bedinungen sei zunächst gut gegangen. Aber in Gutenbrunn auf der L83 aus Richtung Ulrichschlag kommend, sei er dann ins Schleudern gekommen, auf die Gegenfahrbahn gerutscht und mit einem entgegen kommenden Wagen kollidiert.

„Ich habe noch versucht zu bremsen, aber da hat es schon gekracht“, erinnerte sich das unschuldig zum Handkuss gekommene Opfer (48) aus Gutenbrunn im Zeugenstand. Er habe sich bei dem Unfall ein gebrochenes Handgelenk sowie eine Fraktur des Brustbeins zugezogen, schilderte der Gutenbrunner.

„Es tut mir leid“, entschuldigte sich der Lehrling bei dem Opfer. Er sah ein, dass er grob fahrlässig gehandelt hat und akzeptierte die Strafe von sechs Monaten bedingt wegen fahrlässiger Körperverletzung und unbefugten Gebrauchs von Fahrzeugen. Das Urteil ist aber noch nicht rechtskräftig, weil die Staatsanwaltschaft keine Erklärung abgegeben hat.

