Herta Ehrgott, Stationsleitung Pflege Interne 2 (derzeit Covid-Station)

Das Arbeiten ist komplett anders, als man es vorher gewohnt war. Momentan ist die Situation sehr herausfordernd. Wir mussten viele Abläufe auf der Station ändern und Pflegegruppen neu zusammenstellen, es ist eine sehr anstrengende Zeit.

Auf der Station haben wir Raum für 33 positive Patienten. Noch sind wir nicht voll ausgelastet, ein wenig Platz haben wir noch. Die Hauptsymptome bei den Betroffenen sind Fieber und Atemnot. Die Betroffenen sind psychisch sehr belastet. Sie brauchen Zeit und Ruhe, aber auch Gespräche zwischendurch, weil einige auch Angst haben.

In der Früh teilen wir die Gruppen ein. Zweieinhalb Stunden dauert ein Dienst in der Pflege, dann wird abgelöst. Wir arbeiten in voller Schutzausrüstung, das heißt mit Schutzmantel, zwei Paar Handschuhe, FFP2- oder FFP3-Maske, Brille, Schutzschild und Haube. Es ist kein Stückchen Haut mehr frei und ungeschützt. Das Arbeiten ist sehr anstrengend, man kommt nach den zweieinhalb Stunden total verschwitzt raus und braucht einmal eine Pause.

Viele junge Kolleginnen haben mittlerweile Probleme mit der Kinderbetreuung. Auch meiden einen manche Leute, wenn sie wissen, dass man auf einer Coronastation arbeitet. Manche Mitarbeiter sind momentan an der Belastungsgrenze. Es gibt täglich auch wahnsinnig viele neue Informationen, die man sich merken muss.

Obwohl wir ausreichend Schutzausrüstung haben, gibt es natürlich Bedenken über eine Ansteckung. Leute, die das Virus nicht ernst nehmen, machen mich wütend: Sie schätzen unsere Arbeit nicht. Wir setzen uns jeden Tag der Gefahr aus und sehen, wie schlecht es den Leuten geht. Es ist Realität, auch wenn sie manche Leute nicht sehen wollen.