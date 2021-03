Seit den Vorfällen rund um den Astra Zeneca-Impfstoff ist das Waldviertel in Schockstarre: Wie vorab auf nön.at exklusiv berichtet, verstarb eine 49-jährige Krankenpflegerin kurz nach ihrer Impfung.

Waldviertel Neue Details zu Tod nach Corona-Impfung

Eine Kollegin landete mit einer Lungenembolie auf der internen Abteilung. Die exklusive Meldung sorgte auch für internationales Aufsehen, mehr dazu auf den Seiten 38-39.

Zehn Tage nach Impfung war 49-Jährige tot. Die 49-jährige Krankenpflegerin aus dem Landesklinikum Zwettl war in der Vorwoche verstorben, nachdem sich ihr Gesundheitszustand zehn Tage nach ihrer Corona-Impfung mit Astra Zeneca verschlechtert hatte. Ein entsprechendes Gerücht, das im Waldviertel kursierte, wurde der NÖN am Freitag von der Landesgesundheitsagentur bestätigt. Letztlich war eine Gerinnungsstörung für den Tod der Frau verantwortlich. Die 49-Jährige verstarb im Wiener AKH.

Eine 35-jährige Kollegin wurde stationär mit einer Lungenembolie auf der internen Abteilung des Zwettler Krankenhauses aufgenommen. Auch sie hatte zuvor eine Astra Zeneca-Impfung erhalten. Die Frau befindet sich laut Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen (BASG) auf dem Weg der Besserung.

Charge „ABV5300“ gestoppt

Das BASG bestätigte der NÖN, dass beide Frauen aus derselben Charge des Astra Zeneca-Impfstoffes geimpft wurden. „Sicherheitshalber werden die Restbestände der betroffenen Impfstoff-Charge nicht mehr ausgegeben und nicht mehr verimpft“, heißt es. Davon betroffen sind etwa 6.000 Impfdosen. Das BASG geht davon aus, dass diese Dosen verimpft werden können, sobald die Sachlage geklärt ist.

Nach Todesfall in Zwettl Verimpfung aus Astra Zeneca-Charge gestoppt

Fall schlägt Wellen bis in die Niederlande

Bis dahin wurde auch das Arzneimittelkontrolllabor in den Niederlanden eingeschalten, das für die europaweite Freigabe dieser Charge zuständig war. Insgesamt rund eine Million Dosen davon wurde in 17 europäische Länder geliefert. In Österreich wurden davon rund 37.000 Dosen verimpft.

Aus dem Zwettler Krankenhaus-Umfeld heißt es, dass weitere Impfungen der Mitarbeiter ausgesetzt wurden. Diese Info und weitere Gerüchte, dass die Belegschaft seit dem Todesfall den Astra Zeneca-Impfstoff verweigert, kommentierte die Landesgesundheitsagentur (LGA) nach mehrmaliger NÖN-Nachfrage nicht.

Noch ungeklärt ist die Frage, ob, beziehungsweise inwiefern die Impfung eine Rolle beim Tod der Frau gespielt hat. Dazu heißt es seitens der LGA: „Da die Mitarbeiterin (wie bereits viele hunderte andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch) mit einer zugelassenen Schutzimpfung geimpft wurde, wird in diesem Fall nun untersucht, ob es hier einen Zusammenhang geben könnte.“

Obduktions-Ergebnis erst in einigen Tagen

Eine Obduktion soll jetzt Klarheit bringen. Das Ergebnis wird erst in ein bis zwei Wochen vorliegen. „Derzeit gibt es keinen Nachweis für einen Zusammenhang mit dieser Impfung“, heißt es auch aus dem AKH, und: „Aufgrund des zeitlichen Zusammenfallens wird seitens des AKH Wien und der Med-Uni Wien dennoch alles unternommen, um die Todesursache lückenlos aufzuklären.“ Auch die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) ist mit dem Fall beschäftigt.

Keine Hinweise auf möglichen Impffehler

Um die Fälle näher zu durchleuchten, gab es über das Wochenende eine sanitäre Aufsicht im Krankenhaus Zwettl. Die Ergebnisse brachten keinen Anlass zur Beanstandung an den verabreichten Impfungen, heißt es von den Sanitätsbehörden.

Abgesehen von Meldungen zu allergischen Reaktionen gibt es zur betroffenen Charge keine weiteren schweren Nebenwirkungen in Bezug auf Gerinnungsstörungen, betont das BASG gegenüber der NÖN.

Welche Auswirkungen haben die beiden Fälle auf den Impfplan in Niederösterreich? Anton Heinzl, Pressesprecher der SPÖ-Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig, sagt gegenüber der NÖN: „Wir müssen auf das Ergebnis der Untersuchungen der AGES warten. Es handelt sich ja um einen zugelassenen Impfstoff. Wir müssen erst schauen, ob ein Zusammenhang mit diesen Fällen besteht.“

Zum Politikum wurden die Vorfälle kurzzeitig nach einer Aussendung von FPÖ-Bundesparteiobmann Norbert Hofer. Er forderte einen sofortigen Impfstopp von Astra Zeneca.

Verunsicherung im Bezirk ist groß

Groß ist die Verunsicherung weiter im Bezirk Zwettl, sagt Bezirksärztesprecher Karl Danzinger: „Natürlich wird das jetzt noch kritischer beäugt.“ In den nächsten zwei Wochen werden vorwiegend Lehrer, Kindergartenpersonal und körpernahe Dienstleister geimpft. Vereinzelt komme dabei der Biontech/Pfizer-Impfstoff zur Verwendung, überwiegend aber Astra Zeneca.

Markus Füxl Lückenlos und transparent

EMA: Kein Hinweis auf Vakzin

Die Arzneimittelbehörde der Europäischen Union (EMA) hat am Mittwoch bekannt gegeben, dass sie bisher keine Hinweise dafür habe, dass ein Todes- sowie ein Krankheitsfall in Österreich auf Impfungen mit dem Vakzin von AstraZeneca zurückzuführen wäre.

Auch wenn zunächst kein kausaler Zusammenhang ausgemacht wurde, wurde vom Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen (BASG) die betreffende Charge aus dem Verkehr gezogen und eine Untersuchung des Todesfalls veranlasst. Die Entwickler des Astrazeneca-Impfstoffs warben indes gestern, Dienstag, um Vertrauen für die in Europa verfügbaren Impfstoffe: Daten aus England und Schottland, wo bereits Millionen Menschen geimpft sind, bescheinigen der Vakzine eine sehr hohe Wirksamkeit gegen schwere Verläufe von Covid-19 in allen Altersgruppen. "