Bei der Wahl zur Landesschülervertretung, die am 24. und 25. Juni in St. Pölten stattfindet, ist auch ein junger Arbesbacher auf der Kandidatenliste zu finden. Der 18-jährige Sebastian Lugmayr ist bereits das zweite Jahr Schulsprecher der HLW/FW/BASOP/Kolleg Zwettl und hat im vergangenen Schuljahr so bereits 360 Mitschüler vertreten. Nun möchte er sich im nächsten Schuljahr auch auf Landesebene engagieren.

Dort habe er natürlich eine größere Reichweite. „Wenn man etwas für alle Schüler in Niederösterreich machen will, dann geht das auf Landesebene besser“, sagt Lugmayr. Er tritt er mit dem Team „Apollon“ der Schülerunion Niederösterreich auf Listenplatz sieben bei der Wahl an, um im kommenden Schuljahr sämtliche Schüler berufsbildender Schulen vor dem Land zu vertreten — für die AHS gibt es eine eigene Wahl. „Es handelt sich eigentlich um eine Personenwahl, wir stellen uns aber als Team auf“, erklärt Lugmayr.

Freude, im Team zu arbeiten

Als solches können sie bereits Konzepte präsentieren, die sie in der kommenden Periode umsetzen möchten. Im Team zu arbeiten ist für den 18-Jährigen bereits in seiner Arbeit als Schulsprecher wichtig. „Auch in der Schule bespreche ich mich gerne mit meinen Stellvertretern“, betont er. Freude an seiner Funktion bereitet ihm zudem die Tatsache, Verantwortung übernehmen zu können und die Interessen von so vielen Mitschülern vertreten zu dürfen. „Wenn wir etwas verändern wollen, dann dürfen wir uns nicht nur darüber aufregen, sondern müssen auch etwas dafür tun“, meint Lugmayr.

Was seine Chancen bei der Wahl betrifft, ist Sebastian optimistisch, „aber natürlich weiß man nie, was rauskommt. Wir müssen die Wahl abwarten“, meint der Schulsprecher. Die Landesschülervertretung ist eine gesetzlich verankerte Vertretung, die jährlich am Ende des Schuljahres von den Schulsprechern jeder Schule gewählt wird. Sie steht der Politik in beratender Funktion zur Seite und versucht, eigene Projekte zu realisieren. Dazu gehören unter anderem regelmäßige Schülerparlamente und Weiterbildungsveranstaltungen für Schülervertreter.

Fokus auf die Umwelt gesetzt

In Vorbereitung auf das kommende Schuljahr haben die Schülervertreter bereits Punkte ausgearbeitet, auf die sie einen besonderen Fokus legen wollen. Vor allem die sogenannten „Corona-learnings“ sollen im Mittelpunkt ihrer Arbeit stehen – Welche Lücken des Bildungssystems wurden im vergangenen Jahr sichtbar, und wie geht man mit den Auswirkungen um? Besonders in den Bereichen der Digitalisierung, psychischen Gesundheit und politischen Bildung sieht das Team Potential für Verbesserungen.

Für Sebastian Lugmayr, der kommendes Jahr in der Abschlussklasse der HLW ist, steht vor allem auch die Umwelt an vorderster Stelle. Um die Erde zu schützen, müssten auch Veränderungen an Schulen stattfinden. Dazu gehöre gezielte Müllvermeidung oder auch Projekttage zum Thema Umwelt, um gezielt Schüler zu sensibilisieren. „Bei uns in der Schule war das immer etwas, das mir besonders Freude gemacht hat“, erzählt der Schulsprecher.