Dominik Kammerer wurde erneut für das Waldviertel in den Landesbeirat der Landjugend gewählt. Mit der NÖN sprach er über die Wiederwahl und worauf er sich jetzt besonders freut.

NÖN: Wie ist Ihre Reaktion auf die Wiederwahl in den Landesbeirat?

Dominik Kammerer: Sehr cool. Ich freue mich schon auf das Jahr. Es war die letzten beiden Jahre schon sehr interessant. Ich hoffe, ich kann mich auch dieses Jahr wieder ein bisschen weiterbilden. Die Funktion ist natürlich auch für die Persönlichkeitsbildung super. Man steht immer wieder vor neuen Herausforderungen und wächst mit jeder Aufgabe.

Es gibt mit Johannes Baumgartner nach der Wahl einen neuen Landesobmann. Hat sich ansonsten im Team viel verändert?

Kammerer: Ja, es hat sich dieses Jahr schon einiges geändert. Die Stellvertreter der Landesleitung sind neu, und bei uns im Waldviertel haben sich auch die Mädels verabschiedet. Jedes Jahr ist eigentlich ein bisschen ein Wechsel dabei, das ist ganz normal, aber wir gehen sehr stark davon aus, dass wir wieder gut zusammenarbeiten werden.

Seit wann sind Sie selbst in der Landjugend tätig? Wie war Ihr Werdegang im Rahmen der Organisation?

Kammerer: Das ist eine gute Frage. Schon einige Jahre. Ich bin durch Freunde dazugekommen. Mein Großcousin nahm mich damals zur ersten Sprengelversammlung mit, und ich war bereits im zweiten Jahr Stellvertreter im Sprengel Großhaselbach und das Jahr darauf gleich Leiter, diese Position durfte ich zwei Jahre ausüben. Danach war ich Stellvertreter im Landjugendbezirk Allentsteig und wurde dann eigentlich gleich gefragt, ob ich Landesbeirat werden will. Ich habe quasi den Bezirksleiter ausgelassen und bin gleich vom Bezirksstellvertreter zum Landesbeirat aufgestiegen und mach das schon zwei Jahre.

Wie geht sich die Funktion neben Beruf und Co aus?

Kammerer: Es ist schon sehr zeitintensiv. Im Schnitt sind es zwei bis drei Termine pro Woche. Im Sommer ist es natürlich viel stressiger mit den ganzen Landes- und Bundesentscheiden, wo wir sehr viel unterwegs sind, im Winter ist es etwas ruhiger, aber ich nehme mir die Zeit dafür sehr gerne. Im Prinzip sind es zwei, drei Jahre, in denen man sich sehr intensiv damit beschäftigt. In dieser Zeit werden Hobby und andere Tätigkeiten etwas zurückgestellt, aber das nehme ich sehr gerne in Kauf. Beruflich habe ich gerade eine Lehre im Tiefbau begonnen. Ich habe eine sehr tolle Freundin, die mich bei allem unterstützt und immer hinter mir steht.

Was ist die Motivation hinter Ihrem Engagement in der Landjugend?

Kammerer: Mir hat die Landjugend immer sehr viel gegeben, ob wir jetzt gemeinsam Siege gefeiert haben, über Niederlagen diskutiert oder uns bei diversen Seminaren weitergebildet haben. Es war immer eine sehr lustige und interessante Zeit, und ich möchte mit meinem Wirken und Handeln in der Landjugend anderen Menschen dieses Gefühl, Teil einer großen Gemeinschaft zu sein und etwas bewirken zu können, weitergeben.

Wie war die Arbeit im vergangenen Jahr?

Kammerer: Wir haben sehr viel auf online umgestellt und versucht, die meisten Sachen online durchzuführen. Es war natürlich alles ganz anders, und das Persönliche hat ein bisschen gefehlt, aber wir hatten trotzdem sehr viele Termine und haben uns online viel gesehen. Es war ein etwas schwieriges Jahr, doch wir haben, glaube ich, das Beste daraus gemacht. Die Onlineseminare sind auch sehr positiv angekommen. Dadurch ist man etwas flexibler bei der Teilnahme an einem Seminar, egal ob man in Wien, Linz oder auf dem Traktor sitzt, man kann trotzdem ein interessantes Seminar besuchen. Wir werden also sicher weiterhin einige Seminare online machen.

Die Generalversammlung konnte in Wieselburg in Präsenz abgehalten werden. War das nach coronabedingt vielen Videokonferenzen eine besondere Stimmung?

Kammerer: Ja schon. Es war schön, wieder einmal alle zu sehen und persönlich zu reden. Es hatte ein bisschen ,Tag der Landjugend‘-Flair, und wenn man nach vorne auf die Bühne geht und alle klatschen und jubeln für dich, ist das schon ein Super-Gefühl.

Worauf freuen Sie sich im kommenden Jahr besonders?

Kammerer: Ich freue mich sehr auf den Projektmarathon. Es ist sehr cool, an einem Wochenende im ganzen Waldviertel herumzufahren und so viele Gruppen beim Arbeiten zu sehen. Alle arbeiten für das gleiche Ziel, in der Gemeinde etwas zu bewirken, was auch andere sehen. Dass da so viele mitmachen, ist immer ein unglaubliches Zeichen. Interview Angelika Koll