Landjugend Pölla Volleyballturnier in Franzen: Sieg für Team "Anti BVB Brunn"

Vizebürgermeisterin Sandra Warnung, Dominik Hauer, Cindy Hoffmann, Gemeinderat und Schiedsrichter Robert Popp, Stefan Vladimirov, Sprengelleiterin Pölla Barbara Gallauner, Johannes Latzenhofer und Sprengelobmann Pölla Lukas Nußbaum bei der Siegerehrung. Foto: Friedrich Schiller

E in Volleyballturnier mit allem was dazugehört hat die Landjugend Pölla am 9. Juli in Franzen organisiert: Spannende Spiele, Strahlender Sonnenschein, allerlei Köstlichkeiten und sogar eine Erfrischungsmöglichkeit.

Am vergangenen Sonntag, dem 9. Juli, fanden sich 20 Teams und eine Vielzahl sportbegeisterter Fans zum Volleyballturnier der Landjugend Pölla beim Jugendgästehaus in Franzen ein. Neben Bürgermeister Günther Kröpfl und Vize-Bürgermeisterin Sandra Warnung konnten auch Landesbeirat David Stefal und Landesbeirätin Sabine Pfeisinger und zahlreich angereiste Gäste, wie Obmänner, Obfrauen und Leiter von Abordnungen der angrenzenden Landjugenden, spannende Partien verfolgen. Kulinarisch wurden die Zuschauer mit allerlei Gegrilltem und hausgemachten Mehlspeisen verwöhnt. Bei der traditionellen "Spritzer Wertung" konnten weniger sportlich ambitionierte ihr Team unterstützen. Der Veranstalter, unter der Leitung von Lukas Nußbaum und Barbara Gallauner, zeigt sich zufrieden, denn auch das kaiserliche Wetter hat zu einem ausgelassenen Turniertag beigetragen. Siegreich ging das Team "Anti BVB Brunn" in einer spannenden Finalpartie gegen das Team "Mein Lieblingsteam" hervor. Auf Grund der sommerlichen Temperaturen nahmen einige Teilnehmer im angrenzenden Franzener Teich eine erfrischende Abkühlung vor. Bürgermeister Günther Kröpfl, Landesbeirätin Waldviertel Sabine Pfeisinger, LJ Pölla Leiterin Barbara Gallauner, Gemeinderat und Schiedsrichter Robert Popp, Vizebürgermeister Sandra Warnung und LJ Pölla Obmann Lukas Nußbaum freuen sich über die zahlreiche Teilnahme beim Volleyballturnier in Franzen. Foto: Friedrich Schiller