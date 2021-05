Die Landjugend Niederösterreich hat ihre Ortsgruppen am Pfingstwochenende für ihre großartigen Leistungen im Rahmen des Projektmarathons 2020 ausgezeichnet. Groß Gerungs, Martinsberg und Vorjahressieger Rappottenstein erhielten eine Gold-Prämierung. Jahrings, Kottes und Pölla dürfen sich über Silber freuen, Arbesbach, Echsenbach, Göpritz an der Wild, Groß Haselbach und Schweiggers über Bronze. Auch Langschlag war mit dabei.

Unglaubliche 132 Gruppen mit mehr als 3.000 Mitgliedern aus allen vier Vierteln Niederösterreichs stellten sich im Herbst 2020 der Herausforderung, 42 Stunden für den guten Zweck zu arbeiten. Sie alle leisteten dabei Großes und konnten beeindruckende Ergebnisse präsentieren. In Summe wurden von den Burschen und Mädels mehr als 100.000 Stunden ehrenamtliche Arbeit geleistet. 43 goldene, 47 silberne und 36 bronzene Auszeichnungen wurden dafür vergeben. Den Landessieg holte sich die Landjugend Göstling an der Ybbs. 40 Burschen und Mädels errichteten im Ortszentrum unter dem Projekttitel „AussichtsReich“ eine Aussichtsplattform in ca. vier Metern Höhe.

Hier die ausgezeichneten Projekte im Detail:

Gold gab es für:

Die Landjugend Groß Gerungs für ihr Projekt „Werfts euch in a gmiadlich’s Gwand und nehmt’s an Volleyball in’d Hand. Denn Baggern, Pritschen und Serviern kann ma in Griesbach bald trainieren“.

Die Landjugend Martinsberg für das Projekt „A Platzl für jed’n, um in Gedanken zu leb’m“. Das Marterl wurde saniert, eine neue Tür, ein Dachstuhl und ein frischer Anstrich standen am Plan.

Die Landjugend Rappottenstein für ihr Projekt „Getränkebrunnen am Lohnbachfall“. Der neu geschaffene Getränkebrunnen sorgt für eine kühle Erfrischung für Wanderer.

Silber gab es für:

Die Landjugend Kottes für das Projekt „Wasserspielplatz für unsere Kleinen“. Das neue Wasserspielgerät am Spielplatz in Kottes lässt jetzt die Kinderherzen höherschlagen.

Die Landjugend Jahrings für „A neichs Marterl im Schulgarterl“ . Hier wurde das Leonhardmaterl in Jahrings neu aufgebaut und gestrichen.

Die Landjugend Pölla für „Projekt Eigenheim – die Jugend übernimmt“. Die Landjugend schuf sich einen Jugendraum.

Bronze gab es für:

Die Landjugend Schweiggers für „Ein Platz zum Grillen, lädt ein zum Chillen“. Dabei erhielt der Badeteich in Schweiggers einen gemütlichen Erholungsplatz.

Die Landjugend Arbesbach für das Projekt „Genuss am Badeteich“, für das die Jugendlichen neue Sitzgelegenheiten beim Teich geschaffen haben.

Die Landjugend Echsenbach für „A Sprung vom Nascheck ins Nosse“. Jetzt können sich die Kleinsten über einen neu hergerichteten Spielplatz mit Bodentrampolin und Floß freuen.

Die Landjugend Göpfritz an der Wild. Beim Projekt „Gönnt’s euch die Zeit, unser Platz’L steht bereit“ erhielten die Radfahrer einen neuen Rastplatz.

Die Landjugend Groß Haselbach für das Projekt „Vom Knobeln zum Hobeln“. Dabei wurden Ideen für die Erneuerung eines alten Gebäudes bei der Bevölkerung eingeholt und dann auch umgesetzt.

Teilgenommen hat:

Die Landjugend Langschlag mit dem Projekt „Unsa wün is a Doch für die Zün und so wie is da Brauch, häng ma de Plakate wieder auf“. Dazu wurde ein Dach für die Zille, die im Wasser liegt, errichtet.