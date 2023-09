Innovatives Projekt in 42,195 Stunden fertiggestellt

Die Mitglieder der Landjugend Rappottenstein trafen sich um von Landesbeirat der Landjugend NÖ Peter Stütz, Bürgermeister Josef Wagner und „Klar!“-Managerin Roswitha Haghofer das diesjährige Projekt übergeben zu bekommen. Die Aufgabe war dieses Jahr der Bau einer Ladestation für Fahrrad und Handy mit begrüntem Dach und betrieben durch eine Photovoltaikanlage. Ein sehr innovatives Projekt, das nicht nur zeigen soll, dass Gründach und Photovoltaik zusammenpassen, sondern auch noch gut fürs Klima sind.

Nach einer intensiven Projektplanungsphase am Freitag starteten die Mitglieder am Samstag mit der Materialbeschaffung um anschließend ans Werk zu gehen. Im Laufe des Wochenendes entstanden dadurch drei Ladestationen, welche am Marktplatz in Rappottenstein, beim Dorfmuseum Roiten und beim Waldbad Rappottenstein aufgestellt wurden. Zusätzlich wurde für jeden Standort ein Nützlingshotel angefertigt.

Pünktlich zur Projektübergabe am Sonntag um 16 Uhr konnte die erste Ladestation auch ihren Betrieb aufnehmen. Die „Rowenstoana Klimaoase“ konnte somit der Gemeinde in Anwesenheit von zahlreichen interessierten Gästen übergeben werden. Mit allerlei regionalen Köstlichkeiten rund ums Kriecherl wurden die Gäste bestens versorgt. Das Projekt fand im Rahmen des Projektmarathons statt, welcher bereits zum 20. Mal abgehalten wurde.