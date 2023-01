Der Wahlkampf im Bezirk Zwettl hat begonnen

Werbung

Am 29. Jänner wird in Niederösterreich ein neuer Landtag gewählt. Im Bezirk Zwettl stehen dabei fünf Listen zur Wahl: ÖVP (2018: 62,6 %), SPÖ (2018: 11,5 %), FPÖ (2018: 13,4 %), die Grünen (2018: 7,8 %) und die NEOS (2018: 4,6 %). Erstere vier Parteien treten mit erfahrenen Spitzenkandidaten an. Die Liste der ÖVP wird von Franz Mold angeführt, jene der SPÖ von Herbert Kraus, an der Spitze der FPÖ kandidiert Alois Kainz, und die Grünen schicken Silvia Moser ins Rennen. Die NEOS setzen auf eine Newcomerin, die 23-jährige Studentin Prisca Preiss aus Schweiggers.

Neben landesweiten Themen – wie etwa der Teuerungswelle oder der Energiekrise – sind es regionale Aspekte, die in der Wahlzelle den Ausschlag geben. Die NÖN wollte von den Spitzenkandidaten aller antretenden Listen wissen, wo die Schwerpunkte ihres Programms für den Bezirk Zwettl liegen.

ÖVP: Pflegeschule mit Matura im Bezirk Zwettl. Die ÖVP nahm zur Anfrage der NÖN schriftlich Stellung, wobei Franz Mold drei Programmpunkte herausstrich: den weiteren Breitbandausbau im Bezirk, die Attraktivierung der Franz-Josefs-Bahn und den Straßenausbau sowie die Etablierung einer Pflegeschule im Bezirk. „Wir möchten eine Pflegeschule mit Matura zu uns nach Zwettl holen, um unseren Bezirk für junge Menschen noch attraktiver zu machen“, so Mold in seiner Aussendung.

Ebenso schriftlich kam die Aussendung zum Wahlkampf-Auftakt ab Jänner im Bezirk. „Wir sehen schon jetzt: Wir stehen vor dem schmutzigsten Wahlkampf aller Zeiten. Das beweisen die Angriffe auf Institutionen wie den Landesrechnungshof oder den ORF Niederösterreich. Wir werden uns nicht daran beteiligen. Wir stehen bereit für den persönlichsten Wahlkampf aller Zeiten – in allen 24 Gemeinden des Bezirks Zwettl“, so Bezirksparteiobmann Franz Mold.

SPÖ: Eisenbahnanschluss von Schwarzenau nach Zwettl. SPÖ-Spitzenkandidat Herbert Kraus sprach im NÖN-Telefonat viele unterschiedliche Themen an, die auf seiner Prioritätenliste stehen, allen voran das Thema Gesundheit und Pflege. Kraus sieht im Bezirk Zwettl ein veritables Ärzteproblem, insbesondere der Mangel an Fachärzten, die mit der E-Card (Kassenärzte) besucht werden können, müsse dringend behoben werden.

Weiters fordert er einen „ganztägigen und ganzjährigen Gratis-Kindergarten“, einen sorgsameren Umgang mit Siedlungsflächen außerhalb der Ortskerne – Stichwort Bodenversiegelung – sowie den Ausbau von Photovoltaikanlagen – allerdings zuerst auf Dächern, nicht auf Freiflächen. Eine Vision von Kraus ist auch die Wiederaufnahme des Personenverkehrs auf der Schiene zwischen Schwarzenau und Zwettl: „Zwettl ist die einzige Bezirksstadt, die nicht an das Eisenbahnnetz angeschlossen ist, das muss sind dringend ändern“, meint Kraus.

Grüne: FH für Pflegeberufe und Frauenhaus in Zwettl. Grünen-Spitzenkandidatin Silvia Moser ließ uns in einer schriftlichen Aussendung die Eckpunkte ihres Programms für den Bezirk Zwettl zukommen.

Neben grünen Kernthemen wie der Energieunabhängigkeit des Bezirks und dem Ausbau des öffentlichen Verkehrs, vor allem auch am Wochenende, fordert auch sie die „Sicherstellung der ärztlichen Versorgung durch Erhalt und Nachbesetzung aller Kassenordinationen und den Erhalt des Leistungsangebotes im Landesklinikum Zwettl“. Das Thema Pflege-Ausbildung ist auch für die Grünen prioritär: „Es braucht einen Ausbau der Pflegeausbildung“, konkret spricht Moser von einer Höheren Lehranstalt und einem Fachhochschul-Lehrgang für Pflege. Aufhorchen lässt Moser mit der Forderung nach einem Frauenhaus fürs Waldviertel, „in Zwettl wäre es sehr zentral.“

FPÖ: Sicherheitsinsel in Katastrophenfällen, Karenzgeld bis Kindergarteneintritt. Noch im alten Jahr lud die FPÖ des Bezirkes gemeinsam mit FPÖ-Klubchef Udo Landbauer zur Pressekonferenz ins Gasthaus Hacker nach Zwettl. Spitzenkandidat des Bezirks ist Alois Kainz, FPÖ-Nationalratsabgeordneter und Stadtrat in Allentsteig. Viele Themen liegen ihm am Herzen, sein größtes Anliegen seit vielen Jahren ist eine Sicherheitsinsel am TÜPl Allentsteig zum Wohle der Bevölkerung in Katastrophenfällen, wie etwa einem Blackout. Aktivierung der Küche in der Liechtensteinkaserne und ein eigenes Hackschnitzelwerk für den TÜPl sind seine Forderungen.

Weiters setzt er sich für ein Landeskindergeld in der Höhe der Sozialhilfe (knapp unter 1.000 Euro) als Leistung des Landes NÖ für Eltern, die ihre Kinder nicht in die Fremdbetreuung geben möchten. Dieser Betrag soll laut Kainz bis zum Kindergarteneintritt oder maximal bis zum vierten Lebensjahr ausbezahlt werden. „Die Eltern sollen sich frei entscheiden können, ob sie ihr Kind in Fremdbetreuung geben.“

NEOS: Mehr Kassenärzte für wohnortnahe ärztliche Versorgung. Auch Prisca Preiss, Listenerste der NEOS, thematisiert die Gesundheitsversorgung im Bezirk: „Auch im Bezirk spüren wir den zunehmenden Ärztemangel in der gesamten Region des Waldviertels. Hier muss sich die verantwortliche Politik die Frage stellen, ob die Planstellen im kassenärztlichen Bereich, aber auch in der Kindermedizin ausreichend sind.

Aus meiner Sicht muss es hier zu einer Aufstockung kommen, um eine wohnortnahe, niedergelassene Versorgung sicherzustellen“, so Preiss. Als weiteres Anliegen der NEOS nennt sie zum Beispiel den Ausbau bzw. die Reaktivierung des öffentlichen Verkehrs – etwa der Martinsberger Lokalbahn.

