Ärzteversorgung im Bezirk Zwettl: Muss etwas passieren?

Das Thema Gesundheitsversorgung ist im Vorfeld der Landtagswahl eines der meistangesprochenen, wenn auch gar nicht mal so viel Diskussionspotenzial besteht. In den Kernaussagen sind sich doch so ziemlich alle einig.

Zwettls Bürgermeister Franz Mold. Foto: Philipp Monihart

Sowohl ÖVP als auch Grüne gingen mit dem Versprechen einer neuen Pflegeschule für Zwettl ins Rennen. Dieses Versprechen erfüllte sich nun schon vorzeitig (siehe Seite 12). Für ÖVP-Spitzenkandidat Franz Mold steht daneben aktuell bei keinen offenen Kassenstellen im Bezirk wenig Handlungsbedarf. „Kassenärzte werden wir deshalb auch keine neuen bekommen, weil es einfach keine offenen Stellen gibt“, erklärt er.

Silvia Moser (Grüne). Foto: Grüne

Zum Thema der Zunahme an Wahlärzten meint er, dass sich die Lage aufgrund von Angebot und Nachfrage selber regeln wird. „Bei zu wenigen Patienten wird kein Arzt weitermachen“, sagt der ÖVP-Spitzenkandidat.

Grünen-Spitzenkandidatin Silvia Moser sieht ebenfalls keine direkte Not, da der Bezirk noch gut aufgestellt sei. Essenziell sei es allerdings, alle Kassenstellen in Zukunft mit anstehenden Pensionierungen auch weiter besetzen zu können.

„Dafür werden die Kassenverträge überarbeitet werden müssen, denn die locken keinen Arzt mehr an, erst recht nicht am Land“, betont sie. Da unter anderem Abrechnungen zu kompliziert seien, wünscht sie sich eine Vereinfachung in der Administration für Kassenärzte.

Alois Kainz (FPÖ). Foto: FPÖ

Auch FPÖ-Spitzenkandidat Alois Kainz will mehr Ärzte mit besseren Konditionen aufs Land locken. Er fordert eine bessere Entlohnung durch entsprechende Tariferhöhungen und den Einsatz von mobilen Kassenarztstellen, solange eine Stelle nicht besetzt werden könne. „Ich habe den Eindruck, dass in der Landesgesundheitsagentur sehr viel verwaltet und der Gesundheitsapparat immer teurer wird, was sich beim Patienten aber sehr oft nicht an einer besseren Versorgung widerspiegelt.“

Herbert Kraus (SPÖ). Foto: NOEN

„Flächendeckende Landarztversorgung und eine entsprechende Versorgung für Kassenpatienten müssen gewährleistet sein“, meint auch SPÖ-Spitzenkandidat Herbert Kraus. Allerdings gehe man immer mehr in Richtung „Kreditkarte vor e-card“, um eine entsprechende Behandlung zeitgerecht zu erhalten.

„Ich weiß, wovon ich spreche. Es ist mir vor Kurzem selbst so ergangen“, berichtet Kraus.

Prisca Preiss aus Schweiggers (NEOS). Foto: NEOS

NEOS-Spitzenkandidatin Prisca Preiss pocht gleich auf eine Aufstockung der Kassenstellen, um eine wohnortnahe Versorgung auch in Zukunft sicherstellen zu können. „Auch im Bezirk spüren wir den zunehmenden Ärztemangel. Die Politik muss sich die Frage stellen, ob die Versorgung wirklich ausreichend ist“, schildert sie.

