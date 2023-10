Erntedankfeier am Edelhof: Bäuerinnenfrühstück und andere Highlights

Erntedankfeiern sind ein wichtiger und schöner Moment für Bäuerinnen und Bauern zusammenzukommen und zu zelebrieren. Am Sonntag, 8. Oktober fand am Landwirtschaftlichen Bildungszentrum Edelhof das Waldviertler Erntedankfest statt. Zelebriert wurde die Festmesse von Bischof Alois Schwarz, der in seiner Predigt eine Verbindung zwischen Jesus und der Landwirtschaft herstellte. Die Singgemeinschaft der Bäuerinnen Gföhl unter der Leitung von Monika Tiefenbacher gestaltete musikalisch gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern der Schule die Festmesse. Ein Höhepunkt war sicher die Tiersegnung. Im anschließenden Festakt begrüßte Direktorin Michaela Bauer-Windischhofer Bischof Alois Schwarz, zahlreiche Ehrengäste, die Lehrerschaft, Schülerinnen und Schüler, Absolventen und viele Besucher. Bürgermeister Franz Mold in Stellvertretung von Landeshauptfrau Johann Mikl-Leitner würdigte die Bedeutung der Bäuerinnen und Bauern. Er dankte den Schülerinnen und Schülern für ihre Bereitschaft in und mit der Natur zu arbeiten und so die Ernährungssicherung auch in Zukunft zu gewährleisten.

Vizepräsidentin der Landwirtschaftskammer NÖ Andrea Wagner bedankte sich noch bei ihren Bezirksbäuerinnen für das Organisieren des im Anschluss stattfindenden Bäuerinnenfrühstückes und hob besonders die Wichtigkeit von regional erzeugten Lebensmitteln hervor. Das Wort Danke bekam in ihrer Rede einen besonderen Stellenwert, so auch in dem Satz „Nur ein denkender Mensch ist ein dankbarer Mensch“. Die freiwilligen Spenden aus dem reichhaltigen Buffet kommen in notgeratenen Familien zu Gute, so Andrea Wagner.

Den Abschluss des Festaktes gestalteten die Martinsberger Schuhplattler mit besonders flotten Tänzen. Beim anschließenden Festrundgang der Ehrengäste wurden noch die Schülervorführungen zum Thema altes Handwerk besucht und Bischof Alois Schwarz weihte das neu gestaltete Schulmuseum ein. Im Anschluss verköstigten die Bäuerinnen des Waldviertels mit ihren regionalen, nachhaltigen Produkten die zahlreichen Besucher im Rahmen ihres Bäuerinnenfrühstückes. Noch bis in den späten Nachmittag hinein überzeugten sich die zahlreichen Besucher von den vielfältigen Angeboten des Landwirtschaftlichen Bildungszentrums Edelhofs und ließen den Sonntagnachmittag gemütlich bei selbstgemachten Mehlspeisen der Bäuerinnen ausklingen - frei nach dem Jubiläumsmotte der Schule „Landwirtschaftliches Bildungszentrum Edelhof für die Region und seine Menschen seit 150 Jahren an ihrer Seite“.