Manfred Leeb präsentierte Buch im Museum Neupölla

Das erste österreichische Museum für Alltagsgeschichte in Neupölla lud zu einer Buchpräsentation und Podiumsdiskussion über die Entwicklung des ländlichen Raumes in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg ein. Vorgestellt wurde das Buch des aus Winkl stammenden Manfred Leeb „Einst – Nachkriegszeit. Jetzt – Moderne“, welches am Beispiel der Orte Neupölla, Winkl und Großburgstall den einzigartigen Umbruch in allen Lebensbereichen in der Nachkriegszeit mit dem Schwerpunkt auf Landwirtschaft und Technik sowie Natur und Umwelt schildert.

Manfred Leeb beschreibt Elektrifizierung, Wasserleitungsbau und Mechanisierung als die wesentlichen Faktoren der Modernisierung in der Landwirtschaft, die dazu geführt habe, dass ein Landwirt um 1900 drei Menschen ernähren konnte, um 1950 zehn und 2020 stolze 180 Menschen. Eine wesentliche Rolle dabei spielte die 1947 beginnende Produktion von Steyr-Traktoren. Der 90-jährige pensionierte Landwirt Martin Melzer aus Ramsau betonte die Bedeutung des Stickstoffdüngers für die Lebensmittelproduktion. Die 81-jährige pensionierte Landwirtin Leopoldine Hartl aus Altpölla hob hervor, dass in der Nachkriegszeit noch die meisten Landwirte Selbstversorger waren, unter anderem mit Buttererzeugung, und Fleisch in vielen Häusern nicht täglich auf den Tisch kam. Erinnert wurde aber auch an Tricksereien von vielen Fleischhauern bei der Abwaage der Tiere.

Abschließend wurden aktuelle Probleme wie der Klimawandel und die Bodenversiegelung angesprochen, aber auch Biolandwirtschaft und die sinkende Bereitschaft der Bevölkerung für ihre Ernährung ebenso adäquate Mittel aufzuwenden wie für Freizeitaktivitäten. Bei einem Gläschen Wein und Liptauerbroten wurden die Diskussionen dann in kleinem Rahmen weitergeführt.