Ehrung in Zwettl: 75 Jahre beim ÖAMTC

75 Mitglieder des ÖAMTC aus dem gesamten Waldviertel wurden in der Stiftstaverne Zwettl für ihre langjährige Mitgliedschaft geehrt. Stützpunktleiter Ewald Braunstein begrüßte die Jubilare mit herzlichen Worten. So wurde etwa Herwig Eigenschink aus dem Bezirk Gmünd für beeindruckende 75 Jahre Mitgliedschaft ausgezeichnet. Im Bezirk Zwettl ist Hannes Zeisler aktuell mit 62 Jahren am längsten dabei.

Weiters waren bei der Ehrung die Mitarbeiter des ÖAMTC-Stützpunktes Zwettl Rita Kolm, Patricia Salzer, Stützpunktleiter-Stellverteter Markus Tüchler, der Obmann des Zweigvereines Grenzland Josef Hennerbichler sein Stellvertreter Gerald Berger und Claudia Eder von der ÖAMTC Zentrale anwesend.

Ewald Braunstein wies auf die erfolgreiche Eröffnung des neuen Stützpunktzetrums in Zwettl mit mehr als 2.000 Besuchern hin. Stützpunktleiter-Stellvertreter Markus Tüchler berichtete in Folge über die vielen Aktivitäten des Jahres 2022. Dazu zählten etwa 10.500 stationäre Pannenhilfen und 4.500 mobile Pannenhilfen mit rund 100.000 gefahrenen Kilometern.

