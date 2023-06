Segnung des Kuscheltiers und Suche nach der Kirchenmaus in Ottenschlag

Viele Kinder hatten ihr Lieblingskuscheltier mitgebracht, damit es von Pfarrer Andreas Hofmann gesegnet wurde. Martina Grill begleitete die Kinder und Jugendlichen, deren Eltern und andere Interessenten auf das imposante Dach der Pfarrkirche von Ottenschlag, um dort nach versteckten Kirchenmäusen zu suchen. Die Kirchenführung übernahm Franz Groiß. Er erläuterte die Geschichte der dem Hl. Jakobus geweihten Kirche, informierte über die Ausstattung und die Bedeutung der Altäre, Statuen, Bilder und sonstigen Gegenstände. Groiß erzählte über mehrere Geschehnisse, die er im Laufe seiner vieljährigen Tätigkeit in der Kirche erlebt hat. Auf mehreren Tafeln waren alte Bilder der Kirche und der Pfarrer zu besichtigen. Das bei der Kircheninnenrenovierung entfernte Deckengemälde wurde an diesem Abend mit einem Spezialbeamer wieder an das Gewölbe projiziert. Meditative Musik mit Orgel Klavier und Violine wurde von Beate und Reinhard Hörth zum Besten gebracht. Die hervorragende Ausführung der Werke von Mozart, Bach, Schütz und Boellmann waren ein Hörgenuss.