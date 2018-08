Er war laut Polizei in Langschlag von einem Feldweg ohne auf den Querverkehr zu achten in eine Kreuzung eingefahren und frontal gegen den rechten Kotflügel eines Pkws geprallt. Der Bursche wurde gegen die Windschutzscheibe und das Autodach geschleudert und stürzte auf die Straße.

Der 13-Jährige aus dem Bezirk Zwettl zog sich Blessuren am rechten Arm zu, er wurde in das Landesklinikum der Bezirkshauptstadt transportiert. Die 23-jährige Pkw-Lenkerin blieb unverletzt. Die Frau aus dem Bezirk Zwettl war nach Polizeiangaben gegen 16.15 Uhr mit geringem Tempo auf der B38 in Mitterschlag, einem Teil von Langschlag, unterwegs gewesen, als es an der unübersichtlichen Kreuzung mit dem Güterweg Hofgraben zum Unfall kam. Der 13-Jährige trug laut Polizei einen Helm. Der Pkw wurde ebenso wie das Fahrrad beschädigt, hieß es am Samstag in einer Aussendung.