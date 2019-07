Ein 46-jähriger Slowake landete nach einem Motorradunfall im Zwettler Krankenhaus.

Der Mann war am 27. Juli mit seinem Motorrad von Mitterschlag in Richtung Harruck unterwegs. Im Ortsgebiet von Langschlag geriet er in einer langgezogenen Rechtskurve auf der regennassen Fahrbahn auf die Gegenfahrbahn. Er prallte gegen einen entgegenkommenden Omnibus der ÖBB, der von einem 60-Jährigen aus Großdietmanns, Bezirk Gmünd, gelenkt wurde.

Das Motorrad prallte gegen die linke vordere Fahrzeugecke des Omnibusses und kam in der Fahrbahnmitte auf der rechten Fahrzeugseite liegend zum Stillstand. Der 46-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde in das Landesklinikum Zwettl eingeliefert.

An beiden Fahrzeugen entstand ein schwerer Sachschaden. Das Motorrad wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Langschlag von der Unfallstelle entfernt und gesichert abgestellt. Weiters wurden von den Floriani die ausgetretenen Flüssigkeiten entfernt. Während den Erhebungen auf der Unfallstelle und den Aufräumarbeiten musste die B 38 zur Gänze gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.