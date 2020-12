Karl Wenigwieser, 73 Jahre alt, ist ein begeisteter Musiker, Holzschnitzer und auch Buchautor. Im Alter von 25 Jahren hatte er bei einem schweren Unfall beide Unterschenkel verloren. Jetzt folgte der nächste Schicksalsschlag: Nach einer Coronaerkrankung landete er im Krankenhaus, lag elf Tage lang auf der Intensivstation und musste in künstlichen Tiefschlaf versetzt werden. Im NÖN-Interview erzählen er sowie Tochter Martina von dieser Zeit.

NÖN: Können Sie bitte die Momente vor der Einlieferung schildern?

Karl Wenigwieser: Als mir meine Hausärztin sagte: Karl, du bist Corona positiv, fahrt bitte sofort ins Krankenhaus Zwettl, da kommt schon ein mulmiges Gefühl auf, und wir (meine Frau Heidi und ich) fragten uns: „Wird alles gut gehen? Kann ich das Krankenhaus jemals wieder gesund verlassen?“ Wir sind mit unserem eigenen Pkw ins Krankenhaus gefahren.

Wie ist es dort weitergegangen?

Wenigwieser: Nach drei Tagen Aufenthalt im Krankenhaus Zwettl wurde ich in die Intensivstation des Krankenhauses Waidhofen/Thaya weitergeleitet, wo ich im Tiefschlaf künstlich beatmet wurde.

Wie lange waren Sie im Tiefschlaf?

Wenigwieser: Etwa zwei Wochen. Danach kam ich zurück ins Krankenhaus Zwettl.

Können Sie sich an diese Tage auf der Intensivstation erinnern?

Wenigwieser: Nur vage.

Hatten Sie im Tiefschlaf auch Träume?

Wenigwieser: Ja, die hatte ich sehr wohl. Ich erinnere mich vor allem an einige wunderschöne Erlebnisse, die meine Leidenschaft für Musik und Reisen zum Ausdruck brachten. So war ich zum Beispiel als Autobusfahrer mit einer Musikkapelle aus Linz/Urfahr auf den Pöstlingberg unterwegs, wo wir dann mit dem Marsch „Unter Donner und Blitz“ das dortige Publikum zum Staunen brachten.

Woran können Sie sich an die Zeit des Spitalsaufenthaltes nach dem Aufwachen aus dem Tiefschlaf erinnern?

Wenigwieser: Ich war während dieser Zeit der Spitalsbehandlung in einer virtuellen Welt, die sich im Raum Unterweissenbach abspielte, daheim. Ich war von dem Gedanken belastet, dass ich vom dortigen Krankenhaus abhauen und eventuell zu Fuß, über Liebenau, die Heimreise antreten sollte. Doch die Schwestern aus dem Krankenhaus in Zwettl erkannten meinen Drang nach Freiheit und meine Ambitionen zur Flucht und ließen mich nicht mehr aus den Augen.

Haben Sie auch Gewicht verloren in dieser Zeit?

Wenigwieser: Ja, etwa zehn Kilogramm.

Wie war der erste Tag wieder daheim?

Wenigwieser: Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen, die meinen Haushalt teilen, für ihre stete Hilfe und Anteilnahme bedanken. Sie gaben mir von Anfang an das Gefühl, wieder zu Hause zu sein.

Wie geht es Ihnen jetzt ?

Wenigwieser: Jetzt kehrt langsam die Kraft zur notwendigen Motorik zurück. Ein Physiotherapeut, der mich wöchentlich besucht, hilft mir dabei. Bei Kräften bin ich noch lange nicht.

Was nehmen Sie aus diesem Erlebnis mit in Ihr weiteres Leben?

Wenigwieser: Die Erkenntnis, dass es im Leben viel Wichtigeres gibt als die vermeintlichen Sorgen des täglichen Lebens. Es ist und bleibt die Gesundheit, die unser höchstes Gut ist. Auf sie sollten wir achten, auf sie können wir bauen. Nur mit ihr können wir glückliche Menschen werden.

Was würden Sie jetzt Leuten raten, die Corona noch immer auf die leichte Schulter nehmen?

Wenigwieser: Ein Blick in die Intensivräume der Krankenhäuser würde so manchen Irrglauben beseitigen.

Täglicher Anruf als einzige Verbindung

Karl Wenigwiesers Tochter, Martina Neunteufl Wenigwieser, hat die schwere Corona-Erkrankung ihres Vaters miterlebt. Sie berichtet: „Der Moment, in dem wir erfuhren, dass der geliebte Vater aufgrund seiner Erkrankung an Covid in den Tiefschlaf gelegt und künstlich beatmet werden sollte, löste einen Schauer tiefgreifender Angst und Besorgnis aus. Viele Fragen drängten sich in den Vordergrund: Wie geht es ihm jetzt? Wie geht es nun weiter? Kann jemand zu ihm?

Da die während der Corona-Pandemie geltenden Schutzmaßnahmen es nicht erlaubten unseren Vater zu besuchen, war der tägliche Anruf bei den im Landeskrankenhaus Waidhofen tätigen Ärzten die einzige und für uns außerordentlich bedeutsame Möglichkeit, um sich ein ungefähres Bild vom Befinden unseres Vaters machen zu können. Dabei wurde uns zu keiner Zeit das Gefühl gegeben, dass wir zu viele Fragen stellten oder zu oft nachfragten. Tag für Tag beantworteten, die im Krankenhaus tätigen Heldinnen und Helden unsere Fragen überaus geduldig und lieferten uns auf kompetente und stets ehrliche und sensible Art und Weise aktuelle Informationen.

Vielen Dank an dieser Stelle an das gesamte Schwestern-, Pfleger- und Ärzteteam für die besonders umsichtige und letztlich lebensrettende Betreuung.