Mit Altbürgermeister Herbert Gottsbachner hat die Gemeinde Langschlag einen neuen Ehrenbürger. Bei der Ehrung am vergangenen Wochenende wurden auch die ausgeschiedenen Gemeinderäte ausgezeichnet, siehe Infobox.

Den ausgeschiedenen Mandataren beider Fraktionen dankte Bürgermeister Andreas Maringer für ihren Einsatz in der Gemeinde und überreichte ihnen Ehrenurkunden und Ehrennadeln.

Im Mittelpunkt der Reden von Landtagsabgeordnetem Franz Mold, Bezirkshauptmann Michael Widermann und ÖVP-Bezirksobmann Maximilian Igelsböck standen die Verdienste von Altbürgermeister Gottsbachner für die Region und die wunderbare Zusammenarbeit mit ihm.

Bürgermeister Andreas Maringer hielt seinem Vorgänger eine Laudatio. „All seine Verdienste aufzuzählen, würde den Rahmen sprengen. Doch sollen einige richtungsweisende Schritte in seiner Amtszeit nicht unerwähnt bleiben. Dazu gehören der Ankauf des Frauenwieserteichs und die Errichtung des Freizeitzentrums sowie der Bau der Sporthalle, des Feuerwehrhauses in Langschlag und Bruderndorf und der Ausbau des Kindergartens.“ Als Gemeindearzt Michael Lichtenwallner in Pension ging, schaffte es Gottsbachner auch, Ärztin Sarmata Szameit für Langschlag zu gewinnen.

Einstimmig zum Ehrenbürger ernannt

„So ist es nur natürlich, dass der Gemeinderat einstimmig beschloss, Herbert Gottsbachner zum Ehrenbürger der Gemeinde Langschlag zu ernennen“, erklärte der Bürgermeister. Herbert Gottsbachner dankte sichtlich gerührt und erzählte dann so manchen Schwank aus seiner Zeit als Bürgermeister. Etwa als die Gemeindebediensteten ihm zum Fünfziger eine Kleiderpuppe als Herr verkleidet mit seiner alten Brille ins Büro setzten und er morgens, als er sein Büro betrat, den Herrn an seinem Schreibtisch freundlich grüßte.